Napoli-Milan, la conferenza stampa di Allegri prima della Supercoppa LIVE
È la vigilia della 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si gioca a Riad. Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la semifinale contro il Napoli. Con lui parla Mike Maignan: segui qui le parole in diretta
Le ultime sul Milan
Solo un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro per Gabbia che, però, è rimasto precauzionalmente in Italia. Potrebbe raggiungere i compagni in caso di passaggio del turno. Out anche Gimenez per il quale, dopo un consulto in Olanda, ci sarà l'operazione alla caviglia dolorante. I rossoneri sono arrivati martedì a Riad, compresi i recuperati Leao e Fofana. Allegri ha chiamato anche 6 giovani in Arabia Saudita: oltre al figlio di Ibrahimovic, Maximilian, ci sono anche Dutu, Sala, Borsani, Pittarella e Vladimirov
Le ultime sul Napoli
A distanza di 4 mesi dall'infortunio, Romelu Lukaku è partito col Napoli direzione Riad. Le condizioni dell'attaccante belga migliorano giorno dopo giorno ma servirà cautela: eventualmente sarà portato in panchina in caso di finale. Recuperati Lobotka e Gutierrez che saranno a disposizione per la Supercoppa
Il programma del Napoli
- alle 10.30 allenamento presso l’Al Riyadh Club
- alle 14 conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium
Il programma del Milan
- alle 11 conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Mike Maignan presso l’Al-Awwal Park Stadium
- alle 17 allenamento presso il Princess Noura
Il format della Supercoppa
Come lo scorso anno si gioca a Riad e la Supercoppa italiana si disputa con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la finale il 22 dicembre 2025: tutti i match si giocheranno alle 20 italiane (le 22 in Arabia). Si parte con Napoli-Milan, il giorno dopo Bologna-Inter.
Qui sotto la guida con tutto quello che c'è da sapere:
Alle 11 la conferenza stampa di Allegri
Vigilia della 38esima edizione della Supercoppa Italiana: domani si gioca la prima delle due semifinali, quella tra Milan e Napoli. Oggi, a partire dalle 11, Massimiliano Allegri presenterà la sfida parlando in conferenza stampa. Con lui ci sarà Mike Maignan. Qui le loro parole in diretta