Solo un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro per Gabbia che, però, è rimasto precauzionalmente in Italia. Potrebbe raggiungere i compagni in caso di passaggio del turno. Out anche Gimenez per il quale, dopo un consulto in Olanda, ci sarà l'operazione alla caviglia dolorante. I rossoneri sono arrivati martedì a Riad, compresi i recuperati Leao e Fofana. Allegri ha chiamato anche 6 giovani in Arabia Saudita: oltre al figlio di Ibrahimovic, Maximilian, ci sono anche Dutu, Sala, Borsani, Pittarella e Vladimirov