Paulo Dybala ed Edoardo Bove insieme per la formazione sul Primo Soccorso

Bove

Nella giornata di mercoledì 17 dicembre, Paulo Dybala ha preso parte al corso di Primo Soccorso organizzato da Edoardo Bove a Casa Viola, con la Fondazione Giorgio Castelli, assistendo alle spiegazioni sul tema insieme a ragazzini di età compresa tra 10 e 12 anni

BOVE, LA PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE A SUO NOME

Con un post pubblicato sui suoi profili social, Edoardo Bove ha raccontato la presenza, nella giornata di mercoledì 17 dicembre, di Paulo Dybala a un incontro dedicato al primo soccorso a Casa Viola, la casa della Boreale ASD, squadra di proprietà dello stesso Bove. L'incontro, organizzato insieme alla Fondazione Castelli, ha visto alcuni ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni, oltre a Dybala, assistere alle spiegazioni del personale sanitario riguardo i comportamenti da adottare durante le fasi di primo soccorso. Dybala ha poi effettuato una manovra dedicata ai neonati, una volta terminate le spiegazioni teoriche. Dybala, legato a Bove da un'amicizia nata all'interno dello spogliatoio della Roma, ha voluto partecipare all'incontro insieme a tanti giovanissimi per sostenere la sensibilizzazione sul primo soccorso portata avanti dall'ex compagno di squadra.

L'impegno di Edoardo Bove sul tema del primo soccorso

Questa iniziativa dimostra ulteriormente l'impegno di Bove, ex Roma e Fiorentina, nella sensibilizzazione sulla formazione al primo soccorso, soprattutto ricordando quanto accaduto l'1 dicembre 2024, al 22' di Fiorentina-Inter, quando Bove ebbe un malore in campo e fu salvato dal pronto intervento del personale sanitario presente al Franchi quella sera. All'interno del centro sportivo in cui si allena la Boreale, Casa Viola, vengono promossi continuamente corsi ed eventi a riguardo. Il 23enne ha anche prestato il suo nome per una legge che stabilisce con precisione quali misure adottare in circostanze di necessità, la 'Legge Bove'

