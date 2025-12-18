Nella giornata di mercoledì 17 dicembre, Paulo Dybala ha preso parte al corso di Primo Soccorso organizzato da Edoardo Bove a Casa Viola, con la Fondazione Giorgio Castelli, assistendo alle spiegazioni sul tema insieme a ragazzini di età compresa tra 10 e 12 anni

Con un post pubblicato sui suoi profili social, Edoardo Bove ha raccontato la presenza, nella giornata di mercoledì 17 dicembre, di Paulo Dybala a un incontro dedicato al primo soccorso a Casa Viola, la casa della Boreale ASD, squadra di proprietà dello stesso Bove. L'incontro, organizzato insieme alla Fondazione Castelli, ha visto alcuni ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni, oltre a Dybala, assistere alle spiegazioni del personale sanitario riguardo i comportamenti da adottare durante le fasi di primo soccorso. Dybala ha poi effettuato una manovra dedicata ai neonati, una volta terminate le spiegazioni teoriche. Dybala, legato a Bove da un'amicizia nata all'interno dello spogliatoio della Roma, ha voluto partecipare all'incontro insieme a tanti giovanissimi per sostenere la sensibilizzazione sul primo soccorso portata avanti dall'ex compagno di squadra.