È nata la "Legge Bove" sul primo soccorso

A quasi un anno dal malore durante Fiorentina-Inter, Bove è diventato nome e testimonial di una nuova legge: "Questa legge è per tante persone, per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare". Poi aggiunge: "Ora mi vedete in giacca e cravatta, ma voglio tornare in pantaloncini"

Un disegno di legge sul primo soccorso con a nome di Edoardo Bove. A quasi un anno dal malore durante Fiorentina-Inter Bove è diventato nome e testimonial della "Legge Bove sul primo soccorso", presentata dai senatori Lombardo e Calenda. Un disegno di legge diviso in sette articoli per fronteggiare dei numeri che oggi raccontano come in Italia circa 65mila persone perdono la vita a causa di mancanze o ritardi nell'intervento di primo soccorso. "Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare - ha detto un Bove visibilmente commosso -. Io sono onorato che possa esserci il mio nome, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro. Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie. E' arrivato il momento che alziamo tutti la mano per dire che vogliamo fare qualcosa su questo argomento".

"L'obiettivo è tornare a giocare il prima possibile" Bove ha poi anche confessato la sua voglia di tornare a calcare i campi di calcio "Sto pensando ad allenarmi, per me lo sport è importante. La mia condizione finisca migliora e l'obiettivo è tornare a giocare e farlo il prima possibile. Credo accadrà presto anche se non so dove e quando. Ora mi vedete in giacca e cravatta ma voglio tornare in pantaloncini - ha aggiunto -. Quello che mi è successo è stato motivo di grande crescita e mi ha dato la possibilità di fare nuove esperienze. Ho imparato ad accettare una versione diversa me".