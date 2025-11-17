È nata la "Legge Bove" sul primo soccorso

A quasi un anno dal malore durante Fiorentina-Inter, Bove è diventato nome e testimonial di una nuova legge: "Questa legge è per tante persone, per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare". Poi aggiunge: "Ora mi vedete in giacca e cravatta, ma voglio tornare in pantaloncini"
Un disegno di legge sul primo soccorso con a nome di Edoardo Bove. A quasi un anno dal malore durante Fiorentina-Inter Bove è diventato nome e testimonial della "Legge Bove sul primo soccorso", presentata dai senatori Lombardo e Calenda. Un disegno di legge diviso in sette articoli per fronteggiare dei numeri che oggi raccontano come in Italia circa 65mila persone perdono la vita a causa di mancanze o ritardi nell'intervento di primo soccorso. "Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare - ha detto un Bove visibilmente commosso -. Io sono onorato che possa esserci il mio nome, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro. Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie. E' arrivato il momento che alziamo tutti la mano per dire che vogliamo fare qualcosa su questo argomento".
"L'obiettivo è tornare a giocare il prima possibile"
Bove ha poi anche confessato la sua voglia di tornare a calcare i campi di calcio "Sto pensando ad allenarmi, per me lo sport è importante. La mia condizione finisca migliora e l'obiettivo è tornare a giocare e farlo il prima possibile. Credo accadrà presto anche se non so dove e quando. Ora mi vedete in giacca e cravatta ma voglio tornare in pantaloncini - ha aggiunto -. Quello che mi è successo è stato motivo di grande crescita e mi ha dato la possibilità di fare nuove esperienze. Ho imparato ad accettare una versione diversa me".
Cosa prevede la legge Bove
Il disegno di legge nel primo articolo prevede il finanziamento di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso, rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Negli articoli 2 e 3, invece, si prospetta la frequenza dei corsi di primo soccorso con relativo attestato che siano necessari per sostenere l'idoneità per la patente di guida e per partecipare alle prove di accesso ai corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.