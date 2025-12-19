Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Lazio-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nella Lazio ballottaggio in attacco visto che Noslin è febbricitante: pronto Pedro insieme a Castellanos e Cancellieri. Dietro torna Gila accanto a Romagnoli. Nella Cremonese, Bianchetti non recupera: c'è Ceccherini. Le probabili formazioni

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 16^ GIORNATA DI SERIE A

Probabili formazioni
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
pubblicità
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
pubblicità
Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mattéo Guendouzi
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Matías Vecino
Matías Vecino
mezzala sinistra
pubblicità
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
ala destra
Lazio
Valentín Castellanos
Valentín Castellanos
attaccante
pubblicità
Lazio
Pedro Eliezer Pedro
Pedro Eliezer Pedro
ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All. Sarri

  • Zaccagni e Basic out, entrambi fermati dal Giudice Sportivo
  • In difesa torna Mario Gila dopo il turno di squalifica. Accanto a lui ci sarà Romagnoli
  • Ballottaggio in attacco visto che Noslin è febbricitante: pronto Pedro per completare il tridente con Castellanos e Cancellieri
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore centrale di destra
pubblicità
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Federico Ceccherini
Federico Ceccherini
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
esterno destro
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
mezzala sinistra
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
pubblicità
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Nicola deve rinunciare a una pedina in mediana visto il turno di stop rimediato da Payero
  • Bianchetti non recupera. C'è Ceccherini
  • Sulla sinistra ballottaggio Pezzella-Floriani Mussolini, ex della sfida

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Lautaro? Aveva bisogno di riposare"

supercoppa

L'allenatore dell'Inter analizza il ko ai rigori con il Bologna: "Mi tengo stretto il coraggio di...

Italiano: "Ciro? Preso per questo, è infallibile"

supercoppa

L'allenatore del Bologna commenta il successo ai rigori sull'Inter che manda il Bologna in finale...

Bologna in finale, Inter battuta ai rigori 4-3

SUPERCOPPA

Il Bologna raggiunge il Napoli in finale di Supercoppa Italiana battendo l'Inter ai calci di...

Gimenez operato alla caviglia: "Ci vediamo presto"

milan

Operazione riuscita per Santi Gimenez che è stato sottoposto a un intervento di pulizia...

Bernardeschi out al 38' per infortunio a clavicola

supercoppa

Problema alla clavicola per Federico Bernardeschi al 38' della semifinale di Supercoppa italiana...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE