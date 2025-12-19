Nella Lazio ballottaggio in attacco visto che Noslin è febbricitante: pronto Pedro insieme a Castellanos e Cancellieri. Dietro torna Gila accanto a Romagnoli. Nella Cremonese, Bianchetti non recupera: c'è Ceccherini. Le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All. Sarri
- Zaccagni e Basic out, entrambi fermati dal Giudice Sportivo
- In difesa torna Mario Gila dopo il turno di squalifica. Accanto a lui ci sarà Romagnoli
- Ballottaggio in attacco visto che Noslin è febbricitante: pronto Pedro per completare il tridente con Castellanos e Cancellieri
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Nicola deve rinunciare a una pedina in mediana visto il turno di stop rimediato da Payero
- Bianchetti non recupera. C'è Ceccherini
- Sulla sinistra ballottaggio Pezzella-Floriani Mussolini, ex della sfida