Introduzione

Giornata di campionato “corta” viste le squadre impegnate in Supercoppa ma non solo. E’ iniziata la Coppa d’Africa e quindi mancheranno anche alcuni titolari “pesanti”. Scontate quindi un bel po’ di rotazioni nelle varie formazioni titolari che scenderanno in campo tra sabato e domenica. Fari puntati sul big match tra Juventus e Roma ma non solo. Nella parte bassa della classifica c’è chi deve uscire dalle sabbie mobili.



Non dimentichiamo neppure gli squalificati perché c’è chi deve gioco forza inventarsi qualcosa tra assetti difensivi e schieramenti d’attacco. Insomma gli interrogativi, nonostante le sole 6 gare che verranno disputate, sono tanti. Tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di certezze. E’ una giornata decisamente “strana” e allora, oggi più che mai, servono tutte le informazioni possibili. Non ci resta che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team si è già attivato con notizie certe e possibili sorprese di formazione. Ecco allora il quadro generale relativo alle probabili formazioni delle 12 squadre impegnate nella 16^ giornata di campionato



I GIOCATORI DI SERIE A CONVOCATI IN COPPA D'AFRICA