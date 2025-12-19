Introduzione
Giornata di campionato “corta” viste le squadre impegnate in Supercoppa ma non solo. E’ iniziata la Coppa d’Africa e quindi mancheranno anche alcuni titolari “pesanti”. Scontate quindi un bel po’ di rotazioni nelle varie formazioni titolari che scenderanno in campo tra sabato e domenica. Fari puntati sul big match tra Juventus e Roma ma non solo. Nella parte bassa della classifica c’è chi deve uscire dalle sabbie mobili.
Non dimentichiamo neppure gli squalificati perché c’è chi deve gioco forza inventarsi qualcosa tra assetti difensivi e schieramenti d’attacco. Insomma gli interrogativi, nonostante le sole 6 gare che verranno disputate, sono tanti. Tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di certezze. E’ una giornata decisamente “strana” e allora, oggi più che mai, servono tutte le informazioni possibili. Non ci resta che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team si è già attivato con notizie certe e possibili sorprese di formazione. Ecco allora il quadro generale relativo alle probabili formazioni delle 12 squadre impegnate nella 16^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
LAZIO-CREMONESE, sabato ore 18
Lazio
- Problema squalifiche per Maurizio Sarri che nella sfida di sabato sera non potrà contare né su capitan Zaccagni, né su Basic, entrambi fermati dal Giudice Sportivo
- In difesa torna Mario Gila dopo il turno di squalifica. Lo spagnolo, che è appena diventato papà di due gemelli, sarà regolarmente al fianco di Romagnoli
- Ballottggio in attacco visto che Noslin è febbricitante: Pronto Pedro per completare il tridente con Castellanos e Cancellieri. In mediana spazio a Vecino.
Cremonese
- Nicola deve rinunciare a una pedina in mediana visto il turno di stop rimediato da Payero. Le alternative non mancano ma bisognerà fare il punto sulla condizione fisica
- Sia Grassi che Sarmiento per il momento non sono ancora al top e allora l’idea potrebbe essere quella di proporre Zerbin come interno di centrocampo
- In difesa Bianchetti non recupera, c'è Ceccherini. Sulla sinistra ballottaggio Pezzella-Floriani Mussolini, ex della sfida
Probabili Formazioni
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro
Squalificati: Zaccagni, Basic
Indisponibili: Gigot, Rovella, Hysaj, Isaksen, Dele-Bashiru, Dia
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: Payero
Indisponibili: Collocolo
JUVENTUS-ROMA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Juventus
- La squalifica di Koopmeiners, il rientro di Bremer e i gol di Cabal aprono una lunga discussione riguardo all’assetto difensivo da pensare in vista della Roma
- Con Bremer titolare, Kelly ritornerebbe a sinistra ma l’inglese potrebbe mantenere la posizione di centrale qualora Cabal dovesse essere schierato come centro-sinistra
- Difficile invece l’idea di una linea a 4 dietro. In attacco è ballottaggio David-Openda con quest’ultimo che era entrato bene contro il Bologna. Kostic si candida sulla sinistra
Roma
- Gasperini ha detto di voler cambiare il meno possibile, ma gli mancherà Ndicka (in Coppa d'Africa) e ha un dubbio Hermoso (affaticamento)
- Celik rientra dopo il turno di squalifica e verrà arretrato in difesa
- Sulle corsie esterne si va verso la conferma di Rensch a sinistra, dopo le ultime ottime prove fra campionato e coppa
- Davanti out Dovbyk, l'altro dubbio è Dybala: il grande ex parte sfavorito sia nel ballottaggio con Pellegrini, sia per quel che riguarda il ruolo di terminale offensivo.
Probabili Formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David
Squalificati: Koopmeiners
Indisponibili: Pinsoglio, Milik, Gatti, Vlahovic
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: El Aynaoui, Ndicka
CAGLIARI-PISA, domenica ore 12:30
Cagliari
- Fari puntati sulle condizioni di Gennaro Borrelli: l’attaccante azzurro infatti ha svolto in settimana lavoro personalizzato dopo la distorsione alla caviglia rimediata. Difficile che possa essere convocato
- Per Sebastiano Esposito, parzialmente in gruppo, si è trattato solo di gestione dei carichi di lavoro. In caso di 3-5-1-1 Folorunsho agirà da trequartista. La buona notizia però riguarda il reparto difensivo
- Yerry Mina infatti è tornato in gruppo già da mercoledì e quindi tutto porta a pensare al suo ritorno al centro della difesa. Gaetano è "on fire" e dovrebbe agire in mediana
Pisa
- Momento difficile e trasferta delicata per Alberto Gilardino che a centrocampo dovrà rinunciare ad Ankinsanmiro. Diverse le soluzioni in vista di Cagliari
- Marin, Aebischer e Vural partono favoriti ma potremmo anche rivedere Piccinini da interno, senza dimenticare l’eventuale mediana a 4 con due trequartisti alle spalle della punta
- A proposito: là davanti ci sarà Meister ma è ballottaggio apertissimo tra Moreo e Tramoni. Quest’ultimo pare aver perso il posto ma i gol segnati dal Pisa restano un problema e allora può (ri)scattare l’ora di Tramoni
Probabili Formazioni
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Folorunsho; Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Belotti, Ze Pedro, Felici, Liteta, Luvumbo, Borrelli
PISA (3‑5-2): Scuffet; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Marin, Leris; Meister, Tramoni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Akinsanmiro
SASSUOLO-TORINO, domenica ore 15 su Sky Sport
Sassuolo
- Slot da riempire in mezzo al campo per la formazione neroverde. Contro il Torino mancherà infatti lo squalificato Thorstvedt. Torna quindi nell’XI di partenza Vranckx
- In difesa solito duello sulla sinistra con Doig che potrebbe spuntarla nel ballottaggio con Candé. Il pacchetto arretrato sarà completato dai soliti nomi
- Davanti invece c’è Laurienté, fresco di gol e ottima prestazione contro il Milan, in vantaggio su Fadera. Volpato e Pinamonti invece saranno sicuri titolari
Torino
- Doppia assenza difensiva per i granata causa Coppa d’Africa. Masina e Coco non sono infatti disponibili e allora riecco Biraghi a sinistra con Ismajli che resta alla destra di Maripan
- In porta tocca ancora a Paleari mentre in mediana c’è Gineitis avanti sulla concorrenza. Fasce presidiate da Pedersen e Lazaro
- Davanti è tornato Simeone che si candida per un posto al fianco di Adams ma per ora resta in vantaggio Duvan Zapata per una maglia dal primo minuto
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: Thorstvedt
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Skjellerup, Turati, Berardi, Boloca, Coulibaly
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Biraghi; Pedersen, Asllani, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Coco
FIORENTINA-UDINESE, domenica ore 18 su Sky Sport
Fiorentina
- La Conference League non ha risollevato le sorti della squadra di Vanoli che ha proseguito la striscia negativa. Sempre da valutare la possibile convocazione di Gosens
- Dietro Pablo Marì e Comuzzo sono in ballottaggio così come Parisi e Fortini sul settore di sinistra. A destra invece torna Dodò dopo aver giocato solo 7 minuti contro il Losanna
- Chi è rimasto in panchina per tutto il tempo giovedì sera è stato Fagioli che dovrebbe riprendersi le chiavi del centrocampo. Coppia d’attacco invece senza apparenti dubbi: Kean sarà supportato da Gudmundsson
Udinese
- Il successo contro il Napoli di settimana scorsa dovrebbe portare a una conferma in blocco da parte di Kosta Runjaic in vista della trasferta di Firenze
- In difesa è tornato Kristensen, subito protagonista di una prestazione più che positiva. La titolarità del danese ha permesso di spostare Bertola come esterno di sinistra
- Kamara infatti è ancora alle prese con la fascite plantare ma potrebbe tornare a disposizione. Davanti ci saranno ancora una volta Davis e Zaniolo
Probabili Formazioni
FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Sabiri, Fazzini
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Atta, Zemura, Rui Modesto, Bayo
GENOA-ATALANTA, domenica ore 20:45
Genoa
- De Rossi resta in attesa di buone nuove sul fronte Ostigard. Il centrale sta migliorando la propria condizione ma non è ancora rientrato in gruppo. Pronta quindi al momento una maglia per Otoa
- Attacco affidato nuovamente a Colombo e Vitinha con quest’ultimo che ha ritrovato la via del gol, seppur inutile, contro l’Inter. Pronta l’opzione Ekuban a gara in corso
- Difficile pensare a novità di formazione a parte il ballottaggio tra Thorsby ed Ellertsson come interno di centrocampo. Questo perché sono arrivati nuovi stop per Messias e Cornet
Atalanta
- Palladino ha perso Djimsiti, vittima di una lesione del bicipite femorale destro e non può contare su Kossounou che, al pari di Lookman, è in coppa d’Africa
- Possibile che là dietro sia riproposto Scalvini. In alternativa l’arretramento di De Roon. In quest’ultimo caso bisognerebbe riempire lo slot al fianco di Ederson
- Bernasconi è ancora in pole sulla sinistra mentre al fianco di De Ketelaere si candidano Maldini (favorito), Zalewski e Sulemana (recuperabile)
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Siegrist, Messias, Onana, Cuenca, Gronbaek, Cornet
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Bellanova, Djimsiti, Kossounou, Lookman