Probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Serie A

La sfida di domenica alle 15 ( in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) mette di fronte Sassuolo e Torino. Un ballottaggio sia in difesa che in attacco per Grosso: al momento sono favoriti Laurienté e Doig sulla corsia sinistra, mentre Vranckx sostituirà lo squalificato Thorstvedt. Baroni ritrova Simeone ma dovrebbe giocare ancora Zapata dal 1' al fianco di Adams: di seguito le probabili formazioni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Aster Vranckx
Aster Vranckx
Mezzala sinistra
Sassuolo
Cristian Volpato
Cristian Volpato
Ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante centrale
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

Le scelte di Grosso

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • L'allenatore degli emiliani deve fare a meno dello squalificato Thorstvedt: al suo posto giocherà Vranckx;
  • ma ci sono anche un paio di ballottaggi: uno in difesa, dove Doig si gioca una maglia con Candé;
  • l'altro in attacco, dove Laurienté è favorito su Fadera. Tentativo per recuperare Pinamonti: se non ce la dovesse fare, è pronto Moro
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Difensore centrale di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
Mezzala destra
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante
Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
Attaccante

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni

  • L'allenatore granata inserisce Tameze nei tre di difesa vista la partenza di Masina e Coco per la Coppa d'Africa;
  • Zapata resta al momento avanti sul rientrante Simeone per affiancare Adams in attacco;

CALCIO: SCELTI PER TE