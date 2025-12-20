La sfida di domenica alle 15 ( in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) mette di fronte Sassuolo e Torino. Un ballottaggio sia in difesa che in attacco per Grosso: al momento sono favoriti Laurienté e Doig sulla corsia sinistra, mentre Vranckx sostituirà lo squalificato Thorstvedt. Baroni ritrova Simeone ma dovrebbe giocare ancora Zapata dal 1' al fianco di Adams: di seguito le probabili formazioni
Le scelte di Grosso
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- L'allenatore degli emiliani deve fare a meno dello squalificato Thorstvedt: al suo posto giocherà Vranckx;
- ma ci sono anche un paio di ballottaggi: uno in difesa, dove Doig si gioca una maglia con Candé;
- l'altro in attacco, dove Laurienté è favorito su Fadera. Tentativo per recuperare Pinamonti: se non ce la dovesse fare, è pronto Moro
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni
- L'allenatore granata inserisce Tameze nei tre di difesa vista la partenza di Masina e Coco per la Coppa d'Africa;
- Zapata resta al momento avanti sul rientrante Simeone per affiancare Adams in attacco;