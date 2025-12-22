All'oratorio Salesiano Michele Rua di Torino hanno fatto visita, nella giornata di lunedì 22 dicembre, tre giocatori della Juventus: Mattia Perin, Teun Koopmeiners e Weston McKennie . Quest'ultimo ha organizzato, in collaborazione con "Salesiani per il sociale", una rete di associazioni a servizio di minorenni, un incontro per salutare 200 ragazzi in occasione delle festività natalizie. L'incontro è stato patrocinato dalla "McKennie's Magical Youth Mission" , la fondazione gestita dal numero 22 della Juventus, che in collaborazione con i Salesiani vuole sostenere l'educazione di 200 ragazzi svantaggiati e fragili tramite l'acquisto di device tecnologici utili per la formazione dei giovani. "Sono molto felice di essere qua. Mi piace sempre stare e giocare con i bambini. Dare un sorriso a tutti quanti sono stati qua è bellissimo - ha detto McKennie-. L’avevo fatto anche l’anno scorso ed è stato stupendo il tempo passato con loro e con tutte le persone che mi aiutano nella mia fondazione. Oggi è stata davvero una bella giornata".

McKennie: "Spalletti buon allenatore anche per il rapporto con i singoli"

Oltre che della sua fondazione, McKennie ha parlato anche della sua stagione e di quella della Juventus. "Spalletti fa attenzione alle piccole cose, quelle a cui normalmente non tutti stanno troppo attenti. Parla anche con i giocatori individualmente; è un buon allenatore anche per il rapporto con il singolo giocatore. In allenamento dice sempre che devi fare sacrifici per la squadra e per il tuo compagno. E anche per fare gol: dice che è meglio fare un assist, perché così fai due sorrisi invece di uno solo. Scudetto? Penso che per noi l'importante sia solo fare attenzione e concentrarci sulla prossima partita. Prendere ogni giorno così, passare in avanti e non pensare troppo in avanti. Torino è una gran parte della mia vita, quindi voglio fare tutto il possibile per la gente di qua. Se sto parlando con la società del rinnovo? Non lo so, io lascio questo al mio agente. Lui parla con me, ma io spero di rimanere qua...".