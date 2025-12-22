Le pagelle di Napoli-Bologna 2-0

Napoli-Bologna 2-0, le pagelle della finale di Supercoppa italiana
Neres, autore di una doppietta, è il migliore in campo di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa italiana in cui ha trionfato la squadra di Conte. Bene anche Hojlund: voto 7.5. Nel Bologna delude Lucumì, ma anche Ferguson, Miranda e Odgaard. Le pagelle di Massimo Ugolini
- MILINKOVIC SAVIC voto 6
- DI LORENZO voto 6.5
- RRAHMANI voto 7
- JUAN JESUS voto 6.5
- POLITANO voto 7
- LOBOTKA voto 7
- MCTOMINAY voto 7
- SPINAZZOLA voto 6.5
- NERES voto 8.5
- HOJLUND voto 7.5
- ELMAS voto 6.5
- DAL 68' GUTIERREZ voto 6.5
- DAL 68' LANG voto 6.5
- DAL 78' MAZZOCCHI voto 6.5
- DALL'83' BUONGIORNO voto 6.5
- RAVAGLIA voto 5.5
- HOLM voto 5
- HEGGEM voto 5.5
- LUCUMI' voto 4
- MIRANDA voto 4.5
- POBEGA voto 5.5
- FERGUSON voto 4.5
- ORSOLINI voto 5.5
- ODGAARD voto 4.5
- CAMBIAGHI voto 5
- CASTRO voto 5
- DAL 45' MORO voto 5.5
- DAL 69' DALLINGA voto 5.5
- DAL 69' ROWE voto 5.5
- DAL 79' IMMOBILE voto SV
- DALL'80' DOMINGUEZ voto SV