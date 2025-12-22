Le pagelle di Napoli-Bologna 2-0

 Napoli-Bologna 2-0, le pagelle della finale di Supercoppa italiana | Sky Sport
Napoli-Bologna 2-0, le pagelle della finale di Supercoppa italiana

Neres, autore di una doppietta, è il migliore in campo di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa italiana in cui ha trionfato la squadra di Conte. Bene anche Hojlund: voto 7.5. Nel Bologna delude Lucumì, ma anche Ferguson, Miranda e Odgaard. Le pagelle di Massimo Ugolini

LA CRONACA DEL MATCH

