In passato era una commissione interna alla Federcalcio a giudicare prendendo in considerazione tre indici: quello di liquidità (rapporto tra attivi e passivi correnti), indebitamento (debiti e ricavi), costo del lavoro allargato (il rapporto tra costo del lavoro e ricavi). Dallo scorso maggio (ma è diventata operativa solo dopo l’estate), è stata istituita questa commissione indipendente, di nomina governativa. Il nuovo organismo prende in considerazione un solo criterio, uniformandosi all’Uefa con le sue commissioni, quello del lavoro allargato. Per rientrare nella norma è necessario che le società abbiano un costo del lavoro allargato che non superi l’80% dei ricavi