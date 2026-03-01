La partita Roma-Juventus valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 marzo alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Juventus

La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (5V, 5N), anche se ha trovato solo un successo nelle quattro più recenti (3N): 2-1 nella gara d'andata, con le reti di Francisco Conceição e Loïs Openda (e Baldanzi per i giallorossi). La Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1N); inoltre, dopo l'1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, i giallorossi possono pareggiare tre sfide interne consecutive contro i bianconeri nel torneo per la prima volta tra il 2000 e il 2002. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 87 successi bianconeri in 183 confronti (42 vittorie dei giallorossi e 54 pareggi); inoltre, i bianconeri hanno segnato 280 gol nel torneo contro la Roma: solo l’Inter ne conta di più (300). La Roma ha vinto 16 delle prime 26 gare di questo campionato (2N, 8P). La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime tre gare di campionato (1N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in sette delle nove precedenti (1N, 1P); inoltre, dopo i ko contro Inter e Como, i bianconeri potrebbero perdere tre partite consecutive in Serie A per la prima volta da aprile 2023. Considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime cinque posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti: soltanto due, ben otto in meno rispetto alla Juventus che ne ha raccolti 10 (meno solo degli 11 di Napoli e Milan).