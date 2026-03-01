Offerte Sky
Juve, Chiellini: "Spalletti? Non vedo altri allenatori su nostra panchina prossimo anno"

Serie A

Il dirigente juventino ha parlato nel pre partita di Roma-Juve, ‘confermando’ l’allenatore anche per la prossima stagione: “Non vedo nessun altro sulla panchina della Juve nella prossima stagione”

ROMA-JUVE LIVE

“Nelle prossime settimane avremo tempo per sederci. L'ho già detto: non vedo nessun altro sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Non mettiamo scadenze". Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a DAZN del futuro di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano, arrivato a fine ottobre alla Juve dopo l’esonero di Igor Tudor, ha firmato un contratto fino al 30 giugno, senza opzioni per un eventuale futuro sulla panchina bianconera.

