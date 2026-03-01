L'allenatore della Juve commenta il pari contro la Roma conquistato in rimonta che mantiene viva la corsa Champions per i bianconeri: "Vedere la squadra riprendere questa partita mi fa ben sperare per un grande finale di stagione". Sui gol subiti: "Sono troppi ma contro la Roma non è semplice". Sulle occasioni mancate: "C'è stata un po' di involuzione nella qualità". Gatti: "Peccato era una gara che dovevamo vincere, ma siamo vivi" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' tutto sommato soddisfatto Luciano Spalletti al termine del match pareggiato, in rimonta, dalla sua Juventus contro la Roma, che permette ai bianconeri di rimanere in corsa per un posto in Champions League: "Sotto l'aspetto della volontà il voto è 110 e lode mentre sotto l'aspetto della qualità qualcosa abbiamo lasciato - dice - Gol subiti? Sono troppi, ma la Roma sotto l'aspetto del ritmo e della 'pesantezza', perché ti martellano continuamente, un po' di fatica te la fa fare. Abbiamo preso dei gol che potevamo evitare, ma poi dopo il 3-1 i ragazzi continuare ad accelerare e a giocare la palla ed è un bel segnale per un allenatore. Perderla così sarebbe stato pesantissimo". Sulla rincorsa al piazzamento Champions con il quarto posto distante quattro lunghezze: "Vivo per quella posizione lì, diamole una forma - dice ancora a Dazn - La squadra è in crescita sotto molti aspetti, faremo un gran finale di stagione".

"Ho a che fare con grandi calciatori e persone intelligenti" Una Juve che è mancata un po' in qualità nella fase offensiva: "Nel primo tempo abbiamo riconquistato dei palloni e creato queste ripartenze brevi per poter finire l'azione in modo da non permettere alla Roma di difendersi, ma poi nella velocità di volerla chiudere abbiamo sbagliato dei passaggi che probabilmente se non avessimo giocato i supplementari col Galatasaray con l'uomo in meno avremmo fatto meglio - spiega ancora - C'è stata un po' di involuzione nella qualità, a un certo punto della stagione pensavo che la squadra finalmente partisse, poi ci sono successe due-tre cose e abbiamo perso un po' di certezze e di entusiasmo e siamo tornati un po' indietro ma a un certo punto del campionato ho avuto davvero la sensazione che questa squadra potesse lanciarsi, ma siamo tornati un po' indietro. Tuttavia, vedere la squadra oggi riprendere la partita è sintomo di avere a che fare con grandissimi calciatori e persone intelligenti".