Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Il Napoli vince la Supercoppa, Neres e Lukaku fumano il sigaro come Conceiçao

VIDEO

Sui social sono apparse foto e videodel grande protagonista della finale di Supercoppa Italiana (vinta dal Napoli 2-0 sul Bologna) David Neres e di Romelu Lukaku che festeggiano negli spogliatoi dello stadio di Riad fumando un sigaro. Proprio come aveva fatto un anno fa, sempre in Arabia, l'allora allenatore del Milan Sergio Conceiçao...

HIGHLIGHTS - PAGELLE - ALBO D'ORO

Uno è stato l’assoluto protagonista della finale, l’altro conta di esserlo da qui a fine stagione. David Neres e Romelu Lukaku accomunati dalla gioia per la vittoria della Supercoppa Italiana e catturati durante i festeggiamenti mentre fumano il sigaro. Un gesto che ha subito riportato alla memoria un altro sigaro, sempre in Arabia: quello fumato 12 mesi fa da Sergio Conceiçao che, appena arrivato sulla panchina del Milan, debuttò vincendo la coppa a Riad con due rocamboleschi successi in rimonta su Juventus e Inter. 

Perché si fuma il sigaro dopo una vittoria sportiva?

E’ un’usanza probabilmente nata negli Stati Uniti e poi diffusa in vari sport. Storicamente il sigaro in passato era considerato un simbolo di raffinatezza, status sociale e virilità, spesso associato a momenti di piacere e celebrazione tra uomini d'affari o politici di successo (come Winston Churchill). Nello sport, accendere un sigaro rappresenta il culmine della vittoria, un momento per godersi il successo ottenuto dopo fatica e sacrificio, spesso in condivisione con i compagni di squadra. Come ad esempio Michael Jordan dopo i suoi titoli NBA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Neres e Lukaku fumano il sigaro come Conceiçao

VIDEO

Sui social sono apparse foto e videodel grande protagonista della finale di Supercoppa Italiana...

Italiano: "Nessun rimpianto, abbiamo dato tutto"

supercoppa

L'allenatore del Bologna commenta la sconfitta contro il Napoli nella finale di Supercoppa...

Conte: "Conta chi vince, se perdi sei più cattivo"

supercoppa

L'allenatore del Napoli rende merito al Bologna ("una realtà e un avversario competitivo"), ma...

Ardoino (Tether): “Juve ha potenziale inespresso"

Serie A

In un’intervista al quotidiano svizzero 'Il Corriere del Ticino', il CEO di Tether, Paolo Ardoino...

De Laurentiis: "Avevate qualche dubbio su Conte?"

supercoppa

Il presidente del Napoli commenta la vittoria della Supercoppa Italiana: "Nella sfortuna abbiamo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE