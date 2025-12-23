Il Napoli vince la Supercoppa, Neres e Lukaku fumano il sigaro come ConceiçaoVIDEO
Sui social sono apparse foto e videodel grande protagonista della finale di Supercoppa Italiana (vinta dal Napoli 2-0 sul Bologna) David Neres e di Romelu Lukaku che festeggiano negli spogliatoi dello stadio di Riad fumando un sigaro. Proprio come aveva fatto un anno fa, sempre in Arabia, l'allora allenatore del Milan Sergio Conceiçao...
Uno è stato l’assoluto protagonista della finale, l’altro conta di esserlo da qui a fine stagione. David Neres e Romelu Lukaku accomunati dalla gioia per la vittoria della Supercoppa Italiana e catturati durante i festeggiamenti mentre fumano il sigaro. Un gesto che ha subito riportato alla memoria un altro sigaro, sempre in Arabia: quello fumato 12 mesi fa da Sergio Conceiçao che, appena arrivato sulla panchina del Milan, debuttò vincendo la coppa a Riad con due rocamboleschi successi in rimonta su Juventus e Inter.
Perché si fuma il sigaro dopo una vittoria sportiva?
E’ un’usanza probabilmente nata negli Stati Uniti e poi diffusa in vari sport. Storicamente il sigaro in passato era considerato un simbolo di raffinatezza, status sociale e virilità, spesso associato a momenti di piacere e celebrazione tra uomini d'affari o politici di successo (come Winston Churchill). Nello sport, accendere un sigaro rappresenta il culmine della vittoria, un momento per godersi il successo ottenuto dopo fatica e sacrificio, spesso in condivisione con i compagni di squadra. Come ad esempio Michael Jordan dopo i suoi titoli NBA.