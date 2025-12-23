Sui social sono apparse foto e videodel grande protagonista della finale di Supercoppa Italiana (vinta dal Napoli 2-0 sul Bologna) David Neres e di Romelu Lukaku che festeggiano negli spogliatoi dello stadio di Riad fumando un sigaro. Proprio come aveva fatto un anno fa, sempre in Arabia, l'allora allenatore del Milan Sergio Conceiçao...

Uno è stato l’assoluto protagonista della finale, l’altro conta di esserlo da qui a fine stagione. David Neres e Romelu Lukaku accomunati dalla gioia per la vittoria della Supercoppa Italiana e catturati durante i festeggiamenti mentre fumano il sigaro. Un gesto che ha subito riportato alla memoria un altro sigaro, sempre in Arabia: quello fumato 12 mesi fa da Sergio Conceiçao che, appena arrivato sulla panchina del Milan, debuttò vincendo la coppa a Riad con due rocamboleschi successi in rimonta su Juventus e Inter.