Scoperte, plusvalenze: così Ottolini al Genoa

La Juventus si prepara ad accogliere il nuovo direttore sportivo, Marco Ottolini. Un ritorno in bianconero, dopo tre stagioni al Genoa. In rossoblù si è distinto per aver creato patrimonio per la società con acquisti mirati e plusvalenze importanti per la sostenibilità del club. Tra le cessioni in primo piano, quelle di Dragusin al Tottenham, De Winter al Milan (e non solo). In più c'è il patrimonio lasciato in "eredità", come il gioiello Norton-Cuffy
Il ritorno alla Juventus
- Da Torino a Torino. Marco Ottolini torna alla Juventus, ma stavolta da direttore sportivo. In bianconero ha lavorato quattro anni, tra il 2018 e il 2022. Prima con il ruolo di osservatore, poi seguendo i giocatori in prestito e diventando il responsabile del progetto Club 15.
- Il Club 15 è un progetto che la Juventus porta avanti da anni, una rete internazionale con club di 15 Paesi con cui i bianconeri tengono attiva la collaborazione. L'obiettivo è sviluppare, valorizzare e mantenere rapporti con società di calcio estere, al fine di promuovere i talenti e creare una rete virtuosa di collaborazioni
I risultati del Genoa con Ottolini
Arrivato al Genoa nell'estate 2022, Ottolini ha creato patrimonio per la società con acquisti mirati e plusvalenze importanti per la sostenibilità del club. Il tutto abbinato a risultati sportivi di rilievo
- 2022-2023: promozione in Serie A
- 2023-2024: 11° posto in Serie A (migliore neopromossa per punti fatti nei top 5 campionati in quella stagione)
- 2024-2025: 13° posto
Le scelte degli allenatori
- Tra le scelte di Ottolini al Genoa, ci sono anche quelle degli allenatori. La principale intuizione riguarda Alberto Gilardino, promosso in prima squadra dalla primavera nella stagione 22-23 dopo l'esonero di Blessin. Una scelta inizialmente a interim, ma poi diventata definitiva nella cavalcata verso il ritorno in Serie A.
- Un matrimonio durato fino alla 12^ giornata dello scorso campionato, quando è arrivato l'esonero con il Genoa al 17° posto. Al suo posto arriva Patrick Vieira, alla prima esperienza in Italia da allenatore
Da Dragusin a Martinez: le plusvalenze più importanti
- Come dicevamo, Ottolini al Genoa si è distinto per acquisti mirati e plusvalenze importanti per la sostenibilità del club. Tanti gli affari in uscita realizzati negli ultimi anni, due di questi con giocatori prelevati in precedenza dalla Juventus: Radu Dragusin, venduto al Tottenham per 30 milioni, e Koni De Winter, ceduto al Milan la scorsa estate per 20 milioni;
- Ci sono anche le cessioni di Josep Martinez all'Inter, di Mateo Retegui all'Atalanta e di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. Per ultimo, Honest Ahanor all'Atalanta: prodotto del settore giovanile del Genoa, è stato ceduto alle condizioni migliori per il club
Cosa lascia al Genoa: le potenziali plusvalenze future
- Occhio però anche alle potenziali plusvalenze future, "l'eredità" lasciata da Ottolini al Genoa. Su tutti c'è Brooke Norton-Cuffy: il terzino inglese era nell'Under 21 dell'Arsenal, pagato un milione di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Oggi il suo valore - secondo Transfermarkt - è di 16 milioni di euro;
- Ci sono poi giocatori in crescita come Sebastian Otoa, ma anche pilastri di questa squadra come Vitinha (prima preso in prestito e poi a titolo definitivo a cifre più basse rispetto a quanto speso dal Marsiglia per acquistarlo), Aaron Martin e Morten Thorsby
