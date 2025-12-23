Scoperte, plusvalenze: così Ottolini al Genoa

Introduzione

La Juventus si prepara ad accogliere il nuovo direttore sportivo, Marco Ottolini. Un ritorno in bianconero, dopo tre stagioni al Genoa. In rossoblù si è distinto per aver creato patrimonio per la società con acquisti mirati e plusvalenze importanti per la sostenibilità del club. Tra le cessioni in primo piano, quelle di Dragusin al Tottenham, De Winter al Milan (e non solo). In più c'è il patrimonio lasciato in "eredità", come il gioiello Norton-Cuffy