Il centravanti nerazzurro è stato sostituto al 61’ di Bodo/Glimt–Inter, sul punteggio di 1-1 (gara poi terminata 3-1 a favore dei norvegesi), a causa di un affaticamento al polpaccio e al momento del cambio è apparso dolorante in volto e zoppicava leggermente. Venerdì l'attaccante argentino verrà visitato nuovamente dallo staff medico dell’Inter per valutare le sue condizioni, ma quello che appare sicuro a oggi è che salterà il prossimo weekend di campionato, in programma sabato a Lecce, dopo che aveva giocato almeno un minuto nelle prime 25 giornate. La speranza di Chivu è di riaverlo a disposizione almeno per il derby che ci sarà tra poco più di due settimane, anche se le sensazioni dell'allenatore nel post-partita non erano positive. "Secondo me non lo avremo per un po' di tempo" ha dichiarato il rumeno.



Al "Via del Mare" oltre al numero 10 e a Dumfries mancheranno anche Barella e Calhanoglu per squalifica, mentre sono da valutare e restano in dubbio Zielinski e Frattesi.