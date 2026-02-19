L'Inter senza Lautaro, risultati e gol degli attaccanti: il bilancioil bilancio
Introduzione
In attesa di capire l'entità dell'infortunio, l'Inter sa già che dovrà fare a meno del suo capitano, Lautaro Martinez, almeno per la trasferta di Lecce, anche se Chivu stima un periodo di assenza più lungo. Ma come sono andati i nerazzurri quest'anno quando è mancato l'argentino? A differenza della passata stagione le seconde linee in attacco hanno saputo sfruttare quasi tutte le occasioni avute...
Quello che devi sapere
L'infortunio di Lautaro
Il centravanti nerazzurro è stato sostituto al 61’ di Bodo/Glimt–Inter, sul punteggio di 1-1 (gara poi terminata 3-1 a favore dei norvegesi), a causa di un affaticamento al polpaccio e al momento del cambio è apparso dolorante in volto e zoppicava leggermente. Venerdì l'attaccante argentino verrà visitato nuovamente dallo staff medico dell’Inter per valutare le sue condizioni, ma quello che appare sicuro a oggi è che salterà il prossimo weekend di campionato, in programma sabato a Lecce, dopo che aveva giocato almeno un minuto nelle prime 25 giornate. La speranza di Chivu è di riaverlo a disposizione almeno per il derby che ci sarà tra poco più di due settimane, anche se le sensazioni dell'allenatore nel post-partita non erano positive. "Secondo me non lo avremo per un po' di tempo" ha dichiarato il rumeno.
Al "Via del Mare" oltre al numero 10 e a Dumfries mancheranno anche Barella e Calhanoglu per squalifica, mentre sono da valutare e restano in dubbio Zielinski e Frattesi.
Ma qual è stato il rendimento dell'Inter con e senza il suo capitano?
Il rendimento di Lautaro in campionato
Per la prima volta, dunque, non vedremo Lautaro Martinez all'opera in questo campionato. Lui che finora era sempre sceso in campo in Serie A e ne è l'attuale capocannoniere, con 14 centri: quando è andato a segno, è arrivata automaticamente la vittoria per i nerazzurri. In 23 giornate su 25 ha cominciato la partita con la maglia da titolare, ma solo in quattro di queste ha giocato gli interi 90 minuti: le prime due volte ha rimediato la sconfitta (contro Udinese e Napoli) e le altre due i tre punti (a Verona e nell'ultima con la Juve).
L'argentino finora ha spesso variato il suo partner d'attacco: circa la metà delle volte, 12 per l'esattezza, ha iniziato la gara in coppia con Thuram, mentre le altre chance dal 1' se le sono distribuite Esposito (6 da titolare in tandem col Toro) e Bonny (5).
Il Toro dalla panchina
È stata, quindi, una tendenza quella di Chivu di risparmiare al suo capitano gli ultimi minuti in quasi ogni gara, ma le sostituzioni dell'argentino non hanno mai inciso sul punteggio finale del match in termini di punti.
Ma in questo campionato Lautaro ha cominciato anche due volte dalla panchina, subentrando a partita in corso: nella 4^ giornata contro il Sassuolo (in campo sull'1-0, gara poi finita 2-1) e nella 16^ contro il Lecce (0-0 al momento del suo ingresso, 1-0 al triplice fischio). In questo caso si registra un plus di 2 punti per l'Inter senza e con l'argentino.
Nelle due partite menzionate in cui l'argentino non è sceso in campo dal 1', la costante nell'11 nerazzurro di partenza è stato Thuram (12 centri in 30 presenze stagionali complessive). Contro il Sassuolo gli è stato affiancato Esposito, ma i gol sono arrivati da Dimarco e da un'autorete di Muharemovic, mentre contro il Lecce ha giocato Bonny in coppia col francese, eppure è servita una rete dell'attaccante di Castellammare di Stabia (entrato al 56') per rompere la resistenza dei salentini.
Così l'argentino in A
- Inter-Torino 5-0 - 1 GOL e 1 ASSIST
- Inter-Udinese 1-2
- Juventus-Inter 4-3
- Inter-Sassuolo 2-1*
- Cagliari-Inter 0-2 - 1 GOL
- Inter-Cremonese 4-1 - 1 GOL
- Roma-Inter 0-1
- Napoli-Inter 3-1
- Inter-Fiorentina 3-0 - 1 ASSIST
- Verona-Inter 1-2
- Inter-Lazio 2-0 - 1 GOL
- Inter-Milan 0-1
- Pisa-Inter 0-2 - 2 GOL
- Inter-Como 4-0 - 1 GOL
- Genoa-Inter 1-2 - 1 GOL e 1 ASSIST
- Atalanta-Inter 0-1 - 1 GOL
- Inter-Bologna 3-1 - 1 GOL e 1 ASSIST
- Parma-Inter 0-2
- Inter-Napoli 2-2
- Inter-Lecce 1-0*
- Udinese-Inter 0-1 - 1 GOL
- Inter-Pisa 6-2 - 1 GOL
- Cremonese-Inter 0-2 - 1 GOL
- Sassoulo-Inter 0-5 - 1 GOL
- Inter-Juventus 3-2
TOTALE: 25 presenze su 25 (23 da titolare) per un totale di 1905 minuti - 14 gol e 4 assist
*dalla panchina
Esposito 'on fire' dalla panchina
La capacità di Esposito di incidere dalla panchina è stata fondamentale quest'anno (3 gol e 2 assist), ma ha saputo lasciare il segno anche nelle 7 giornate giocate da titolare (1 rete e 2 passaggi vincenti). Questo il suo bilancio:
- Inter-Udinese 1-2
- Inter-Sassuolo 2-1*
- Cagliari-Inter 0-2 - 1 GOL
- Inter-Cremonese 4-1
- Roma-Inter 0-1
- Napoli-Inter 3-1
- Inter-Fiorentina 3-0*
- Verona-Inter 1-2
- Inter-Lazio 2-0
- Inter-Milan 0-1
- Pisa-Inter 0-2 - 1 ASSIST
- Inter-Como 4-0
- Genoa-Inter 1-2*
- Atalanta-Inter 0-1 - 1 ASSIST
- Inter-Bologna 3-1
- Parma-Inter 0-2* - 1 ASSIST
- Inter-Napoli 2-2
- Inter-Lecce 1-0 - 1 GOL
- Udinese-Inter 0-1* - 1 ASSIST
- Inter-Pisa 6-2* - 1 GOL
- Cremonese-Inter 0-2*
- Sassoulo-Inter 0-5
- Inter-Juventus 3-2 - 1 GOL
TOTALE: 23 presenze su 25 (7 da titolare) per un totale di 834 minuti - 4 gol e 4 assist
*da titolare
Bonny meglio dal 1'
2 gol da subentrato li ha trovati anche Bonny, mentre ancora meglio ha fatto nelle sei occasioni in cui Chivu lo ha lanciato dall'inizio, come dimostrano i 3 gol e 3 assist realizzati. Questo il suo bilancio in campionato:
- Inter-Torino 5-0 - 1 GOL
- Inter-Udinese 1-2
- Juventus-Inter 4-3
- Inter-Sassuolo 2-1
- Cagliari-Inter 0-2
- Inter-Cremonese 4-1* - 1 GOL e 3 ASSIST
- Roma-Inter 0-1* - 1 GOL
- Napoli-Inter 3-1*
- Inter-Fiorentina 3-0
- Verona-Inter 1-2*
- Inter-Lazio 2-0* - 1 GOL
- Inter-Milan 0-1
- Parma-Inter 0-2
- Inter-Napoli 2-2
- Inter-Lecce 1-0*
- Udinese-Inter 0-1
- Inter-Pisa 6-2 - 1 GOL
- Cremonese-Inter 0-2
- Sassoulo-Inter 0-5
- Inter-Juventus 3-2
TOTALE: 20 presenze su 25 (6 da titolare) per un totale di 565 minuti - 5 gol e 3 assist
*da titolare
Lautaro formato Coppa
Anche in Champions League, Lautaro è stato quasi sempre presente: 4 gol in 8 partite (alternando il suo partner d'attacco), con l'unica assenza arrivata nella gara inaugurale della fase campionato ad Amsterdam, contro l'Ajax. Solo nell'ultima giornata a Dortmund, invece, il capitano nerazzurro non è partito dall'inizio. In entrambe le occasioni, quindi, l'Inter ha portato a casa comunque la vittoria, mentre la sconfitta interna col Liverpool è l'unica volta in cui ha completato i 90 minuti.
Dalla panchina era entrato anche nella semifinale di Supercoppa Italiana, poi persa ai rigori contro il Bologna, mentre in Coppa Italia - dopo essere rimasto fuori agli ottavi contro il Venezia - ha giocato gli ultimi 34 minuti nei quarti col Torino. Questo il suo bilancio nelle coppe:
In Champions:
- Inter-Slavia Praga 0-3 - 2 GOL
- Union SG-Inter 0-4 - 1 GOL
- Inter-Kairat Almaty 2-1 - 1 GOL
- Atletico Madrid-Inter 2-1
- Inter-Liverpool 0-1
- Inter-Arsenal 1-3
- Borussia Dortmund-Inter 0-2*
- Bodo/Glimt-Inter 3-1
In Coppa Italia:
- Inter-Torino 2-1*
In Supercoppa Italiana:
- Bologna-Inter 4-3 dcr*
TOTALE: 10 presenze su 12 (8 da titolare) per un totale di 512 minuti - 4 gol
*dalla panchina
Pio a segno anche tra Europa e Coppa Italia
A Bodo è arrivato il secondo centro europeo per Pio Esposito, che aveva trovato la prima gioia in Champions contro l'Union Saint-Gilloise. A questi si aggiungono due assist in 8 presenze totali, ma solo 4 da titolare. In Norvegia si è registrato il primo ko con il giovane centravanti in campo dal 1'.
In Coppa Italia era stato protagonista (con gol) per tutti i 90 minuti degli ottavi, mentre ai quarti è stato mandato in campo nella ripresa. Questo il suo bilancio nelle coppe:
In Champions:
- Ajax-Inter 0-2*
- Inter-Slavia Praga 0-3
- Union SG-Inter 0-4* - 1 GOL e 1 ASSIST
- Inter-Kairat Almaty 2-1* - 1 ASSIST
- Atletico Madrid-Inter 2-1
- Inter-Arsenal 1-3
- Borussia Dortmund-Inter 0-2
- Bodo/Glimt-Inter 3-1* - 1 GOL
In Coppa Italia:
- Inter-Venezia 5-1* - 1 GOL
- Inter-Torino 2-1
TOTALE: 10 presenze su 12 (5 da titolare) per un totale di 541 minuti - 3 gol e 2 assist
*da titolare
Bonny a secco in Champions
9 presenze totali in Europa, ma nessun gol nei 254 minuti totali per il francese. Per lui solo due assist, uno dei quali arrivati contro l'Atletico Madrid che - inoltre - rappresenta una delle due volte in cui ha giocato dal 1'.
Titolare anche nella semifinale persa in Supercoppa, l'ex Parma è stato decisamente più prolifico in Coppa Italia, trovando la via del gol sia agli ottavi (entrando dalla panchina) che ai quarti di finale. Questo il suo bilancio nelle coppe:
In Champions:
- Ajax-Inter 0-2
- Inter-Slavia Praga 0-3
- Union SG-Inter 0-4 - 1 ASSIST
- Inter-Kairat Almaty 2-1
- Atletico Madrid-Inter 2-1* - 1 ASSIST
- Inter-Arsenal 1-3
- Borussia Dortmund-Inter 0-2*
- Bodo/Glimt-Inter 3-1
In Coppa Italia:
- Inter-Venezia 5-1 - 1 GOL
- Inter-Torino 2-1* - 1 GOL
In Supercoppa Italiana:
- Bologna-Inter 4-3 dcr*
TOTALE: 12 presenze su 12 (4 da titolare) per un totale di 430 minuti - 2 gol e 2 assist
*da titolare
Il confronto con l'attacco "B" della passata stagione
L'Inter è chiamata, dunque, a difendere il vantaggio di 7 punti sulla più diretta inseguitrice in campionato e, probabilmente, a cercare la rimonta in Champions contro il Bodo senza il suo capitano. Vero è che in primis dovrà aggiustare la fase difensiva in Europa, con 9 gol incassati nelle ultime 5, motivo per cui gran parti delle speranze siano affidate al reparto offensivo, dove Lautaro come visto è stato quasi onnipresente in questa stagione. Le alternative sulla carta dalla panchina, però, hanno dimostrato di saper essere risorse preziosissime a disposizione di Chivu e, Supercoppa Italiana a parte, i nerazzurri hanno sempre vinto le poche volte in cui non era in campo:
- Esposito (33 presenze, 12 da titolare) ha realizzato 7 gol e 6 assist in 1375 - 1 GOL ogni 196 minuti
- Bonny (32 presenze, 10 da titolare) ha realizzato 7 gol e 6 assist in 995 - 1 GOL ogni 142 minuti
Per fare un confronto con le 'seconde linee' della passata stagione, la coppia Arnautovic-Taremi aveva chiuso con 9 reti complessive in 2656 minuti.
Il calendario dell'Inter fino a marzo
Ancora impegnata sui tre fronti, i nerazzurri sono attesi da appuntamenti importantissimi nelle prossime settimane. Da vedere quali di queste partite Lautaro salterà:
- Lecce-Inter (Serie A), sabato 21 febbraio
- Inter-Bodo/Glimt (Champions League), martedì 24 febbraio
- Inter-Genoa (Serie A), sabato 28 febbraio
- Como-Inter (Coppa Italia), martedì 3 marzo
- Milan-Inter (Serie A), weekend 8 marzo
- Inter-Atalanta (Serie A), weekend 15 marzo
- Fiorentina-Inter (Serie A), weekend 22 marzo