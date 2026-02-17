Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 26^ giornataSerie A
Introduzione
Le decisioni del giudice sportivo post Inter-Juventus, una sfilza di squalificati ma anche un po' di bollettini medici da passare in rassegna e per qualche big lo stop è importante. In vista della prossima di campionato va fatto un lungo punto della situazione. Partendo dal recupero tra Milan e Como che non vedrà attori protagonisti Rabiot e Morata. Entrambi saranno in tribuna causa rosso rimediato dell'ultima giornata
L'Atalanta perde per circa tre settimane Jack Raspadori. Una delle "pepite" del mercato invernale, anche fantacalcistico, ha riportato la lesione di primo grado del bicipite femorale. Nella Juventus ko Holm e David con l'attaccante alle prese con un problema all'inguine. Attesi i controlli clinici per stabilire l'infortunio occorso a Rrahmani mentre Wesley dovrebbe essere tenuto a riposo anche se gli esami hanno escluso lesioni. Tra gli 11 squalificati ci sono Barella e Calhanoglu con Matic che salta l'Udinese per via delle due giornate prese settimana scorsa
Quello che devi sapere
Caso Bastoni-Kalulu, puniti Comolli e Chiellini
Dopo la simulazione di Bastoni, che ha portato all'espulsione dello juventino Kalulu e alle veementi proteste dei dirigenti bianconeri, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo:
- Damien Comolli inibito fino al 31 marzo 2026 (+ ammenda di 15mila euro): “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro”
- Giorgio Chiellini inibito fino al 27 febbraio 2026: “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un assistente”.
Gli squalificati per la 26^ giornata
Cartellino rosso sventolato a Rabiot, Morata, Kalulu e Orban. Ovviamente però dobbiamo andare a vedere i diffidati che invece hanno preso un giallo. Ecco quindi la lista completa dei giocatori fermati dal Giudice Sportivo per la prossima di campionato
- Alvaro Morata (Como) - Salta il recupero con il Milan
- Adrien Rabiot (Milan) - Salta il recupero con il Como
- Gift Orban (Verona) - Due giornate di squalifica
- Pierre Kalulu (Juventus)
- Rolando Mandragora (Fiorentina)
- Nicolò Barella (Inter)
- Hakan Calhanoglu (Inter)
- Alessandro Circati (Parma)
- Tarik Muharemovic (Sassuolo)
- Jean-Daniel Akpa Akpro (Verona)
- Nemadja Matic (Sassuolo) - Deve scontare la seconda giornata di stop
ATALANTA
26^ giornata: Atalanta-Napoli
- RASPADORI - Lesione di primo grado del bicipite femorale. Rientro nella prima metà di marzo
- DE KETELAERE - Operato per lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Rientro tra fine marzo e inizio aprile
BOLOGNA
26^ giornata: Bologna-Udinese su Sky Sport
- LYKOGIANNIS - Tendinopatia acuta dei flessori. Rientro a marzo
- HEGGEM - Problema muscolare. In dubbio per la 26^ giornata
CAGLIARI
26^ giornata: Cagliari-Lazio su Sky Sport
- FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. In dubbio per la 26^ giornata
- GAETANO - Problema agli adduttori. Rientro previsto per la prima metà di marzo
- ZE PEDRO - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la sfida contro la Lazio
- DEIOLA - Fastidio al retto femorale. Salta la Lazio
- BORRELLI - Distrazione ai flessori. Salta la Lazio
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
Recupero di campionato - Milan-Como
- MORATA - Squalificato un turno. Salta il recupero contro il Milan
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro possibile nella gara contro il Lecce
- GOLDANIGA - Problema al piede. Salta il Milan
CREMONESE
26^ giornata: Roma-Cremonese
- COLLOCOLO - Problema muscolare. Rientro previsto per fine febbraio
- BONDO - Distrazione ai flessori della coscia. In dubbio per la 26^ giornata
- FAYE - Trauma maxillo-facciale. Salta la Roma
- CECCHERINI - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 26^ giornata
FIORENTINA
26^ giornata: Fiorentina-Pisa
- MANDRAGORA - Squalificato un turno. Salta il Pisa
- GUDMUNDSSON - Trauma distorsivo alla caviglia. Possibile rientro a fine febbraio
- RUGANI - Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro a fine febbraio
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto a inizio marzo
GENOA
26^ giornata: Genoa-Torino
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a fine febbraio
INTER
26^ giornata: Lecce-Inter
- BARELLA - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- CALHANOGLU - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. Rientro previsto tra fine febbraio e l'inizio di marzo
JUVENTUS
26^ giornata: Juventus-Como
- KALULU - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- DAVID - Problema all'inguine. In dubbio per la 26^ giornata
- HOLM - Lesione di basso-medio grado del soleo. Rientro a inizio marzo
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto a marzo
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
LAZIO
26^ giornata: Cagliari-Lazio su Sky Sport
- ZACCAGNI - Lesione allo stomaco. Rientro previsto a inizio marzo
- PEDRO - Problema alla caviglia. Rientro previsto per la semifinale di Coppa Italia
- GILA - Contusione al ginocchio. In forte dubbio per Cagliari
- BASIC - Problema muscolare. Recuperabile per la sfida contro il Cagliari
- LAZZARI - Lesione al polpaccio. Rientro previsto per fine febbraio
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
- PEDRO - Infortunio alla caviglia destra in Coppa Italia. Salta l'Atalanta
LECCE
26^ giornata: Lecce-Inter
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Dovrebbe rientrare nella seconda metà di febbraio
MILAN
Recupero di campionato - Milan-Como
- SAELEMAEKERS - Risentimento all'aduttore. Si punta al recupero per la sfida del 18 febbraio contro il Como
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella prima metà di marzo
NAPOLI
26^ giornata: Atalanta-Napoli
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a inizio aprile
- McTOMINAY - Problema al gluteo. In dubbio per la 26^ giornata
- SPINAZZOLA - Problema muscolare. In dubbio per trasferta di Bergamo
- RRAHMANI - Problema muscolare. In attesa di accertamenti. In dubbio per la 26^ giornata
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
- ANGUISSA - Lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di febbraio
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo
PARMA
26^ giornata: Milan-Parma su Sky Sport
- CIRCATI - Squalificato un turno. Salta il Milan
- ALMQVIST - Lesione di alto grado ai flessori. Out fino a inizio aprile
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo
PISA
26^ giornata: Fiorentina-Pisa
- SCUFFET - Stiramento. Rientro previsto a metà marzo
- SEMPER - Infiammazione al ginocchio. In forte dubbio per la 26^ giornata
- DENOON - Problema alla caviglia. Out per la 26^ giornata
- ALBIOL - Problema muscolare. Rientro previsto a fine febbraio
- VURAL - Problema al ginocchio. Possibile rientro a fine febbario
ROMA
26^ giornata: Roma-Cremonese
- KONE' - Lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. Dovrebbe saltare anche la Cremonese per rientrare poi alla 27^ giornata
- DYBALA - Accertamenti al ginocchio negativi. Recuperabile per la 26^ giornata
- WESLEY - Problema alla caviglia. Potrebbe saltare per precauzione la sfida contro la Cremonese
- EL SHAARAWY - Infiammazione al tendine. In dubbio per la 26^ giornata
- FERGUSON - Problema alla caviglia. In dubbio per la 26^ giornata
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a inizio aprile
- HERMOSO - Trauma contusivo a un piede. In dubbio per la 26^ giornata
SASSUOLO
26^ giornata: Sassuolo-Verona
- MATIC - Squalificato un turno. Salta il Verona
- MUHAREMOVIC - Squalificato un turno. Salta il Verona
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
26^ giornata: Genoa-Torino
- ISMAJLI - Problema ai flessori. Rientro fine febbraio
- ILIC - Lombosciatalgia. Tempi di recupero indefiniti
- OBRADOR - Interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra, Ritorno previsto a marzo
UDINESE
26^ giornata: Bologna-Udinese
- DAVIS - Lesione muscolare. Rientro previsto a marzo
- SOLET - Problema all'adduttore. Nessuna lesione. Resta in dubbio per la 26^ giornata
- KAMARA - Problema muscolare. Recuperabile per la 26^ giornata
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro Stagione finita
VERONA
26^ giornata: Sassuolo-Verona
- ORBAN - Squalificato DUE turni. Salta il Sassuolo e il Napoli
- AKPA AKPRO - Squalificato un turno. Salta il Sassuolo
- GAGLIARDINI - Frattura costale. Rientro a marzo
- LIROLA - Problema muscolare. In dubbio per la 26^ giornata
- LOVRIC - Affaticamento muscolare. Stop fino a fine febbraio
- VALENTINI - Problema muscolare. Dovrebbe rientrare a fine febbraio
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo
- BELGHALI - Problema alla caviglia. In dubbio per la 26^ giornata