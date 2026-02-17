Introduzione

Le decisioni del giudice sportivo post Inter-Juventus, una sfilza di squalificati ma anche un po' di bollettini medici da passare in rassegna e per qualche big lo stop è importante. In vista della prossima di campionato va fatto un lungo punto della situazione. Partendo dal recupero tra Milan e Como che non vedrà attori protagonisti Rabiot e Morata. Entrambi saranno in tribuna causa rosso rimediato dell'ultima giornata



L'Atalanta perde per circa tre settimane Jack Raspadori. Una delle "pepite" del mercato invernale, anche fantacalcistico, ha riportato la lesione di primo grado del bicipite femorale. Nella Juventus ko Holm e David con l'attaccante alle prese con un problema all'inguine. Attesi i controlli clinici per stabilire l'infortunio occorso a Rrahmani mentre Wesley dovrebbe essere tenuto a riposo anche se gli esami hanno escluso lesioni. Tra gli 11 squalificati ci sono Barella e Calhanoglu con Matic che salta l'Udinese per via delle due giornate prese settimana scorsa