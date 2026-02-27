Introduzione

Dopo le alterne emozioni di metà settimana in Europa, torna sul palco la Serie A. La classifica è spaccata dopo l’ulteriore allungo dell’Inter. Il posto extra per la prossima Champions resta per ora fuori dalla portata delle italiane. Tra Roma, quarta, e Juventus, quinta, ci sono quattro punti ma lo scontro diretto in programma domenica sera potrebbe cambiare ulteriormente le carte in tavola. Il Torino, impegnato contro la Lazio, ha cambiato guida tecnica e vedremo come D’Aversa metterà giù i granata



Tifosi e fantallenatori attendono buone nuove dalle diverse infermerie ma non solo. Ci sono dubbi, ballottaggi e giocatori piuttosto provati fisicamente dopo quel che è accaduto in coppa. C’è tanto da dire e allora non ci resta che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri agenti speciali sono già al lavoro e le notizie non tardano ad arrivare. Ecco quindi la nostra consueta fotografia sulle probabili formazioni della 27^ giornata di Serie A