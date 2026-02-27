Introduzione
Dopo le alterne emozioni di metà settimana in Europa, torna sul palco la Serie A. La classifica è spaccata dopo l’ulteriore allungo dell’Inter. Il posto extra per la prossima Champions resta per ora fuori dalla portata delle italiane. Tra Roma, quarta, e Juventus, quinta, ci sono quattro punti ma lo scontro diretto in programma domenica sera potrebbe cambiare ulteriormente le carte in tavola. Il Torino, impegnato contro la Lazio, ha cambiato guida tecnica e vedremo come D’Aversa metterà giù i granata
Tifosi e fantallenatori attendono buone nuove dalle diverse infermerie ma non solo. Ci sono dubbi, ballottaggi e giocatori piuttosto provati fisicamente dopo quel che è accaduto in coppa. C’è tanto da dire e allora non ci resta che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri agenti speciali sono già al lavoro e le notizie non tardano ad arrivare. Ecco quindi la nostra consueta fotografia sulle probabili formazioni della 27^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Parma-Cagliari, venerdì ore 20:45
Parma
- Dopo il colpaccio a San Siro di settimana scorsa, Cuesta prova ad infilare la quarta vittoria di fila. In difesa torna Circati dopo la squalifica
- In caso di conferma del 3-5-1-1, Delprato dovrebbe agire da esterno destro di centrocampo con Britschgi che partirebbe dalla panchina
- Suzuki è sulla via del completo recupero e torna tra i convocati. In mediana Sorensen resta in vantaggio sul resto della concorrenza
Cagliari
- Il rientro in gruppo di Deiola è sicuramente una buona notizia per Pisacane che lì in mezzo, in mediana, aveva quasi tutti ai box
- La posizione di Palestra determinerà il sistema di gioco. L’azzurro può essere impiegato come esterno destro di centrocampo o nel tridente con Esposito e Kilicsoy
- Folorunsho può essere un’opzione percorribile. In difesa mancherà Mina causa squalifica. Dossena e Rodriguez saranno i centrali davanti a Caprile. Possibile sorpresa in mediana è Liteta
Probabili formazioni
PARMA (3-5-1-1): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Ndiaye
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, Esposito
Squalificati: Mina
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Felici, Gaetano, Mazzitelli
Como-Lecce, sabato ore 15
Como
- Fabregas perde Addai per il resto della stagione mentre per ciò che concerne Baturina, l’esterno starà fermo almeno un paio di settimane
- Contro il Lecce possibile che qualcuno possa ruotare anche se resta vivo l’obiettivo Europa e quindi vietato sbagliare. Rodriguez è pronto a tornare titolare sulla trequarti
- Nico Paz rientra dalla squalifica e supporterà Douvikas. Caqueret si candida per un posto in mediana mente in difesa Van der Brempt e Diego Carlos scalpitano
Lecce
- Di Francesco è senza Gaspar che proverà a tornare per le ultime giornate di campionato. Contro il Como rivedremo quindi Siebert al centro del pacchetto arretrato
- Gandelman, affetto da tendinopatia, è già rientrato parzialmente in gruppo e confida di poter essere a disposizione dal primo minuto come trequartista centrale
- Solito duello sull’out di sinistra tra Sottil e Banda con il secondo che potrebbe sopravanzare l’azzurro. La staffetta è scritta: resta da decidere il partente
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Diao, Goldaniga, Baturina, Addai
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Perez, Camarda, Berisha, Gaspar
Verona-Napoli, sabato ore 18
Verona
- Si sfidano due delle infermerie più affollate di Serie A. Sammarco però dovrebbe recuperare Valentini in difesa ma non solo
- In mediana c’è Al-Musrati squalificato. Buon per il Verona che Gagliardini sia tornato a disposizione dopo la frattura costale rimediata contro il Cagliari
- Resta indisponibile invece Bernede. Akpa Akpro rientra dalla squalifica e sarà un’opzione in mediana. Resta squalificato Orban. Nuova chance per la coppia Sarr-Bowie
Napoli
- Prosegue il percorso di recupero di Anguissa che ha riassaggiato il campo nel test contro il Giuliano. Il centrocampista potrebbe strappare una convocazione per riassaporare anche la Serie A
- Conte non potrà contare su McTominay e quindi vanno fatte nuove scelte in mediana dove si candida anche Gilmour che potrebbe riportare Elmas “alto”
- Politano e Spinazzola favoriti sulle corsie esterne. Alisson spera di rimanere al fianco di Vergara. In questo caso Elmas sarà proposto nuovamente in mediana. Più complicata la titolarità dell’ex Giovane
Probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr
Squalificati: Al-Musrati, Orban
Indisponibili: Lovric, Bernede, Belghali, Serdar, Lirola
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, De Bruyne
Inter-Genoa, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Inter
- Ritorno in gruppo “costante” per Hakan Calhanoglu il cui rientro è prossimo. L’idea di Chivu è quella di farlo tornare nell’elenco nei convocati ma senza correre rischi
- Barella torna dalla squalifica e si riposiziona da mezzala. Zielinski centrale qualora Chivu non riproponga Calhanoglu. Dietro mancherà Bastoni per squalifica
- Tre candidati per due maglie in attacco. Quello più sicuro del posto potrebbe essere Pio Esposito con Thuram attualmente in vantaggio su Bonny
Genoa
- Allenamento a parte per Otoa e soprattutto per Norton-Cuffy. Il centrale era assente nell’ultimo turno mentre l’esterno è uscito con qualche problema dalla sfida contro il Torino
- Tra difesa, trequarti e attacco non dovremmo vedere sostanziali differenze rispetto a settimana scorsa. Resta aperta la (ri)candidatura di Vitinha
- Se Norton-Cuffy non dovesse farcela ecco che le fasce saranno presidiate da Sabelli ed Ellertsson, quest’ultimo ancora in vantaggio su un Martin in calo di prestazioni
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram
Squalificati: Bastoni
Indisponibili: Lautaro Martinez
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi; Ekuban, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Siegrist
Cremonese-Milan, domenica ore 12:30
Cremonese
- Un problema alla coscia terrà nuovamente Federico Baschirotto lontano dal campo. Il difensore non ci sarà quindi contro il Milan. Bianchetti, Ceccherini o Folino le alternative là dietro
- Contusione al ginocchio invece per Payero. L’ex Udinese proverà a stringere i denti in vista del match all’ora di pranzo. In preallarme resta quindi Bondo quale alternativa in mediana
- Davanti tutto aperto: Bonazzoli e Djuric possono far male su palla inattiva. Vardy era rimasto parzialmente a riposo contro la Roma. Forse l’unico più sullo sfondo è Sanabria
Milan
- Quattro diffidati con il derby alle porte. Allegri deve tornare a vincere senza perdere pezzi in vista del big match di settimana prossima. A Cremona ovviamente non ci sarà Loftus-Cheek, operato ai denti
- Rabiot e Salemaekers sono a rischio squalifica con un giallo (gli altri sono Fofana e Athekame). Ricci si scalda per due ruoli quindi. Dietro sempre ai box Gabbia con Pavlovic pronto al rientro dal primo minuto
- Davanti i rossoneri potrebbero schierare nuovamente Leao e Pulisic per far ritrovare loro intesa e pericolosità. Nkunku prima alternativa, per ora, dalla panchina
Probabili formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Baschirotto, Moumbagna
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia
Sassuolo-Atalanta, domenica ore 15
Sassuolo
- Fabio Grosso ritrova Matic in mezzo al campo e insegue la quinta vittoria nelle ultime 6 partite. Dietro torna a disposizione anche Muharemovic
- Chi mancherà di sicuro sarà Walukiewicz, fermato per un turno dal giudice sportivo. Sulla corsia destra spazio quindi a Coulibaly
- Sull’out sinistro Ulisses Garcia parte in pole su Doig. Koné e Thorstvedt non corrono rischi. Anche gli attaccanti saranno gli stessi con Laurientè e Berardi ai lati di Pinamonti
Atalanta
- La notte magica contro il Borussia non farà sentire la fatica ai ragazzi di Palladino. I nerazzurri continuano la rincorsa al quarto posto senza De Ketelaere e Raspadori
- Attenzione anche a Kolasinac che deve smaltire un problema muscolare. A Reggio Emilia si candida quindi Ahanor con Djimsiti da centrale
- In mezzo, rispetto alla gara di Champions, si può rivedere Ederson con Pasalic pronto a subentrare. Bellanova può far rifiatare Zappacosta mentre davanti Scamacca resta in vantaggio
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: Walukiewicz
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori
Torino-Lazio, domenica ore 18 su Sky Sport
Torino
- D’Aversa, durante la presentazione, ha dato qualche indicazione sulla formazione che vedremo contro la Lazio. Si riparte da una difesa a tre nella quale dovrebbe trovare spazio Ismajli
- In mediana mancherà Ilkhan per via del rosso ricevuto settimana scorsa. Spazio quindi a Prati con Vlasic. La terza maglia è ancora da decidere con però Gineitis favorito
- Obrador è tornato già nell’ultima sfida di campionato ma D’aversa pare voler puntare su Pedersen e Lazaro. Davanti Adams può tornare a disposizione ma dalla panchina
Lazio
- Un attacco influenzale potrebbe mettere fuorigioco Dia che in ogni caso non sarebbe in ballottaggio per una maglia da titolare. Sarri infatti deve decidere se promuovere Ratkov o no
- Basic e Gila sono vicinissimi al rientro ma all’orizzonte c’è una semifinale di coppa Italia. Difficile che entrambi possano essere rischiati
- Lazzari è tornato in gruppo mettendosi alle spalle la lesione al polpaccio. Davanti Noslin e Cancellieri cercano spazio. In mezzo al campo torna titolare Cataldi visto il ko di Rovella
Probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata
Squalificati: Ilkhan
Indisponibili: nessuno
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Gila, Pedro, Rovella
Roma-Juventus, domenica ore 20:45
Roma
- Fari puntati su Paulo Dybala: l’intenzione di Gasperini è quella di provare un test in gruppo dopo gli allenamenti personalizzati. Questo per portarlo nell’elenco dei convocati di domenica
- Hermoso e Soulé restano in dubbio. Qualora non fossero al 100% pronti Ghilardi in difesa e la coppia Zaragoza-Pellegrini alle spalle di Malen
- In mediana restano Koné e Cristante come interni con Celik e Wesley ad occuparsi delle corsie esterne. Pisilli sarà ancora, in caso di necessità, un’opzione a gara in corso
Juventus
- Spalletti non avrà a disposizione il proprio capitano: Locatelli infatti è fuori causa visto che è squalificato. In mediana possibile chance per Koopmeiners
- Bremer era già in panchina mercoledì scorso in Champions e va verso il rientro nel pacchetto difensivo. Kalulu rientra dalla squalifica
- I dubbi maggiori sono in attacco: non è escluso che McKennie possa giocare da terminale di riferimento con Miretti sulla trequarti
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram.; Conceicao, Miretti, Yildiz; McKennie
Squalificati: Locatelli
Indisponibili: Vlahovic, Milik, Holm
Pisa-Bologna, lunedì ore 18:30
Pisa
- Buone notizie sul fronte recuperi: Loyola, fermo per un problema alla caviglia, è tornato regolarmente in gruppo. A completa disposizione anche Semper e Stengs
- Il problema del gol, per attaccanti e trequartisti, resta d’attualità anche nella gestione Hiljemark. Tramoni e Meister sono in lotta con Iling-Junior e Stojilkovic
- In mediana c’è Aebischer diffidato ma difficilmente verranno fatti calcoli “disciplinari”: l’ex di turno deve guardarsi dalla candidatura di Marin
Bologna
- Italiano è senza esterno sinistro di ruolo. Sia Lykogiannis che Miranda sono out per infortunio. Probabile l’adattamento di Zortea a sinistra
- Odgaard sembra uscito dai radar. In caso di 4-2-3-1, papabili candidati per il ruolo di trequartista centrale sono Sohm e Pobega
- Le scelte di coppa potrebbero darci indicazioni maggiori per quel che riguarda la sfida di lunedì: sono infatti rimasti totalmente a riposo sia Heggem che Cambiaghi
Probabili formazioni
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo, Stojilkovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Denoon, Albiol, Vural, Scuffet
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Zortea; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Cambiaghi; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lykogiannis, Miranda
Udinese-Fiorentina, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Udinese
- Difesa bianconera priva di Solet che salterà sia la Fiorentina che l’Atalanta nel turno successivo. Candidato sostituto in difesa è Bertola
- Punto di domanda su Davis che è pronto a riaggregarsi al gruppo e tornare disponibile. In caso di convocazione però, difficile pensarlo subito titolare
- In mediana si giocano un posto Ekkelenkamp e Piotrowski. Difficile invece la “scalata” gerarchica di Miller. In attacco Bayo e Buska sono, Davis permettendo, in lotta serrata
Fiorentina
- Dopo lo spavento di giovedì, Vanoli deve trovare una quadra per il Monday Night. A destra c'è Dodò squalificato
- In coppa si è fatto male Solomon. Con Kean ed Harrison ci dovrebbe essere Parisi. Vanoli sperava di dare più minutaggio a Gudmundsson ma l'islandese giovedì è entrato per pochissimi minuti
- Dietro doppia possibilità: Ranieri, titolare di fatto sicuro, può giocare sia da centrale che da esterno sinistro. Nel primo caso troveremmo Gosens in corsia, altrimenti Comuzzo centrale
Probabili formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Bayo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Solet
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Parisi
Squalificati: Dodò
Indisponibili: Lamptey, Solomon, Lezzerini