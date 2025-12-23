L’Udinese di Kosta Runjaic ha chiuso la penultima partita del 2025 con una sconfitta pesante: il 5-1 contro la Fiorentina vale il settimo ko stagionale in campionato. A seguito del risultato negativo e della prestazione, la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro a partire dal giorno di Natale anche per preparare il prossimo match. Infatti, due giorni dopo, il 27 dicembre, i bianconeri torneranno in campo, in casa contro la Lazio, chiamati a reagire e riscattarsi dopo la battuta d’arresto di Firenze e un inizio di stagione che non sta soddisfando le aspettative.