Udinese, squadra in ritiro a partire da Natale dopo la sconfitta contro la Fiorentina

LA DECISIONE

Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina per 5-1, l’Udinese di Kosta Runjaić andrà in ritiro a partire da Natale, in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio

GLI INDISPONIBILI PER LA 17^ GIORNATA DI SERIE A

L’Udinese di Kosta Runjaic ha chiuso la penultima partita del 2025 con una sconfitta pesante: il 5-1 contro la Fiorentina vale il settimo ko stagionale in campionato. A seguito del risultato negativo e della prestazione, la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro a partire dal giorno di Natale anche per preparare il prossimo match. Infatti, due giorni dopo, il 27 dicembre, i bianconeri torneranno in campo, in casa contro la Lazio, chiamati a reagire e riscattarsi dopo la battuta d’arresto di Firenze e un inizio di stagione che non sta soddisfando le aspettative.

