Nel match delle 18 del sabato, l'Udinese ospita la Lazio. Runjaic senza lo squalificato Okoye (espulso contro la Fiorentina) mette Sava in porta. Nella Lazio torna tra i convocati Isaksen. Ballottaggio per il ruolo di mezz'ala destra con Belahyane favorito su Noslin e anche Patric (provato a centrocampo). Le probabili formazioni di Udinese-Lazio
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- con Okoye espulso contro la Fiorentina e squalificato, in porta tocca a Sava
- davanti Zaniolo con Davis
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
- Sarri dovrebbe partire con il 4-3-3 ma ha provato anche un 4-2-3-1
- come mezz'ala destra favorito Belahyane su Noslin e anche Patric (provato a centrocampo)
- tra i convocati torna Isaksen