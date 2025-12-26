Offerte Sky
Udinese-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match delle 18 del sabato, l'Udinese ospita la Lazio. Runjaic senza lo squalificato Okoye (espulso contro la Fiorentina) mette Sava in porta. Nella Lazio torna tra i convocati Isaksen. Ballottaggio per il ruolo di mezz'ala destra con Belahyane favorito su Noslin e anche Patric (provato a centrocampo). Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

SERIE A, 17^ GIORNATA: TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Udinese
Razvan Sava
Razvan Sava
Portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Mezz'ala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Mezz'ala sinistra
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • con Okoye espulso contro la Fiorentina e squalificato, in porta tocca a Sava
  • davanti Zaniolo con Davis 
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
Terzino sinistro
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
Mezz'ala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Matías Vecino
Matías Vecino
Mezz'ala sinistra
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
Ala destra
Lazio
Valentín Castellanos
Valentín Castellanos
Attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

  • Sarri dovrebbe partire con il 4-3-3 ma ha provato anche un 4-2-3-1
  • come mezz'ala destra favorito Belahyane su Noslin e anche Patric (provato a centrocampo)
  • tra i convocati torna Isaksen

