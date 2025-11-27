Pisa-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il Pisa ospita la Juventus per la 17^ giornata di Serie A. Gilardino schiera un 4-4-2 con Aebischer e Vural in mezzo al campo, la coppia offensiva è composta da Tramoni e Moreo. Spalletti lancia Openda in attacco, panchina per David. Dal 1' anche Kelly e McKennie. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PISA (4-4-2): Semper; Angori, Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Aebischer, Vural, Leris; Tramoni, Moreo. All. Gilardino.
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Openda. All. Spalletti.
in evidenza
La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2.00 punti a partita (con Tudor era 1.50 la media in questa Serie A) e inoltre ha ridotto il possesso palla medio (54.2% ora contro 58.1% con Tudor) e aumentato gli attacchi verticali (14 in sette gare con Spalletti, otto in otto gare con Tudor).
Spalletti: "Koopmeiners a centrocampo, Openda ha profondità"
Spalletti è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, perché il calciatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo. Lui ha girato un po' tutti i ruoli ed è bravo anche a fare l'incursore. Siccome il Pisa ha giocato a viso aperto contro chiunque, mi aspetto che sia una partita con spazi. Abbiamo avuto qualche calciatore con la febbre in settimana, siamo riusciti a recuperarli nell'allenamento di ieri. McKennie ha qualità ed è un ragazzo incredibile sotto l'aspetto della disponibilità. Lo puoi mettere dove vuoi, in questo momento cambiamo qualcosa perché lui ce lo permette. Openda ha profondità, è forte fisicamente. Abbiamo fatto questa scelta ma poi come sempre inizia uno e finisce l'altro".
La Juventus ha vinto sei delle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni (1 sconfitta), mentre nella prima parte di questa stagione (da agosto in avanti) aveva ottenuto appena cinque vittorie in 16 gare (8 pareggi, 3 sconfitte).
Il Pisa non ha mai vinto l'ultima partita di Serie A dell'anno solare, con un bilancio di sette pareggi e cinque sconfitte (cinque i pareggi arrivati giocando in casa). Inoltre, i toscani non hanno segnato nelle ultime due di queste gare: nel 1990 contro la Lazio e nel 1991 contro la Roma.
La Juventus ha vinto due delle ultime quattro trasferte in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta): tanti successi quanti nelle precedenti 10 (4 pareggi, 4 sconfitte); i bianconeri hanno ottenuto tre vittorie nelle prime otto gare esterne stagionali e non si fermano sotto le quattro trasferte vinte nelle prime nove dal campionato 2007/08 (3 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta).
Il Pisa ha realizzato soltanto un gol in casa in questo campionato: meno di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni nel 2025/26.
Juve, vanno avanti i discorsi con Yildiz per il rinnovo
La Juventus è la squadra affrontata più volte (sette) dal Pisa in casa in Serie A, tra quelle contro cui i toscani non hanno mai vinto tra le mura amiche: dopo tre 0-0 consecutivi, sono arrivati un altro pareggio (1-1) e tre sconfitte.
L'ultima sfida di Serie A tra Juventus e Pisa in casa dei toscani è terminata 1-5 il 13 gennaio 1991: tripletta di Pierluigi Casiraghi e doppietta di Roberto Baggio (ultimo marcatore bianconero in trasferta, quindi, contro questa avversaria nel massimo torneo). Per i nerazzurri in quel match andò a segno Diego Pablo Simeone, l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid.
Solo contro la Cremonese (17) e il Piacenza (16) la Juventus ha giocato più sfide nel massimo campionato senza mai subire alcuna sconfitta che contro il Pisa (14, 10 vittorie, 4 pareggi); tutte le ultime nove sfide tra queste due squadre in Serie A hanno visto entrambe andare a segno, con 37 gol complessivi, oltre quattro di media a match.