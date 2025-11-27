Spalletti è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, perché il calciatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo. Lui ha girato un po' tutti i ruoli ed è bravo anche a fare l'incursore. Siccome il Pisa ha giocato a viso aperto contro chiunque, mi aspetto che sia una partita con spazi. Abbiamo avuto qualche calciatore con la febbre in settimana, siamo riusciti a recuperarli nell'allenamento di ieri. McKennie ha qualità ed è un ragazzo incredibile sotto l'aspetto della disponibilità. Lo puoi mettere dove vuoi, in questo momento cambiamo qualcosa perché lui ce lo permette. Openda ha profondità, è forte fisicamente. Abbiamo fatto questa scelta ma poi come sempre inizia uno e finisce l'altro".