Il derby d'Italia è passato ormai da quasi due settimane, ma continua a far parlare di sé. Anche se, in questo caso, l'involontario protagonista del momento clou spegne ogni polemica. Ovviamente stiamo parlando di Pierre Kalulu che, a L'Équipe nella sua Francia è tornato sul caso di Inter-Juve, con grande lucidità: "Come ho gestito il post con tutte le polemiche? Spegnendo il telefono — dice Pierre al giornale francese — proprio per non alimentare la frustrazione. Ho preferito isolarmi. In tanti hanno parlato di quello che è successo, ci sono state tante discussioni, ma alla fine la realtà dei fatti è che la squalifica è rimasta. La cosa migliore da fare adesso è lasciarsi tutto alle spalle".