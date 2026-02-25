Juventus, Kalulu a L'Équipe: "Dopo l'espulsione con l'Inter ho spento il telefono"A L'ÉQUIPE
Il derby d'Italia è passato ormai da quasi due settimane, ma continua a far parlare di sé. Anche se, in questo caso, l'involontario protagonista del momento clou spegne ogni polemica. Ovviamente stiamo parlando di Pierre Kalulu che, a L'Équipe nella sua Francia è tornato sul caso di Inter-Juve, con grande lucidità: "Come ho gestito il post con tutte le polemiche? Spegnendo il telefono — dice Pierre al giornale francese — proprio per non alimentare la frustrazione. Ho preferito isolarmi. In tanti hanno parlato di quello che è successo, ci sono state tante discussioni, ma alla fine la realtà dei fatti è che la squalifica è rimasta. La cosa migliore da fare adesso è lasciarsi tutto alle spalle".
Sulla Champions: "Niente alibi per il Galatasaray"
Kalulu non cerca alibi nemmeno per il ko per 5-2 subito in Turchia contro il Galatasaray, che questa sera — mercoledì — la Juve cercherà di ribaltare a Torino nel ritorno dei playoff di Champions: "Sinceramente non credo che l'episodio e il ko con l'Inter abbiano influito in alcun modo sulla sconfitta di Istanbul. Zero scuse col Gala, abbiamo fatto male". Non poteva mancare una battuta sul sogno Mondiale con la sua Francia: "Mi sento pronto".