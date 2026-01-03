Il protagonista più atteso della serata, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport prima della partita: "Ci sono tante emozioni, chiaramente mi sono concentrato sulla partita. Con l'Atalanta ci siamo tolti tante soddisfazioni. Abbiamo avuto sempre bilanci in ordine e ogni anno abbiamo raggiunto qualche risultato in più". Sulle scelte e sul match: "Wesley non è al meglio e ho preferito preservarlo per le prossime partite, ci aspetta un bel tour de force. L'Atalanta è forte, ha una rosa completa costruita per la Champions, dove sta ottenendo risultati importanti. Conosco il valore della squadra al di là della classifica"