45' - Si riparte alla New Balance Arena
Atalanta-Roma, il risultato in diretta LIVE
Tante emozioni nella sera del ritorno di Gasperini a Bergamo. Un errore di Ederson spalanca la porta alla Roma, ma Dybala e Ferguson non ne approfittano. Sbaglia anche Svilar, che perde il pallone in uscita e permette a Scalvini di siglare il vantaggio al 12'. Poco dopo Zalewski spreca la chance per segnare il gol dell'ex. Annullato il raddoppio a Scamacca. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Roma vicina al pareggio!
50' - Pericoloso Ferguson! In area riceve una sponda di testa di Koné, spalle alla porta stoppa di petto, palleggia e calcia di destro girandosi. Gran riflesso in tuffo di Carnesecchi, che poi blocca il tentativo di tiro di Mancini smorzato dalla sua difesa
Si ripartirà con un cambio nella Roma: dentro Wesley al posto di Ziolkowski. Celik arretra tra i difensori e Mancini si sposta da braccetto a perno centrale
Come è andato il primo tempo
La Roma ha la prima occasione, regalata da un errore di Ederson. Dybala però non tira subito davanti a Carnesecchi e poi Ferguson viene murato due volte. Inizia così il dominio dell'Atalanta, che passa al 12' con Scalvini grazie a una palla persa da Svilar in uscita da corner. I nerazzurri sfiorano il bis con Zalewski e lo trovano con Scamacca, ma il suo colpo di testa è annullato causa fuorigioco dell'attaccante all'inizio dell'azione. Padroni di casa più pimpanti e pericolosi in ripartenza, Soulè il più vivo per la Roma.
Gasperini salutato da applausi e cori dal pubblico dell'Atalanta, con la curva che ha srotolato anche un bel messaggio durante il primo tempo. Non è mancato però anche uno striscione di lieve contestazione per l'addio in estate
45'+8' - Finisce il primo tempo. Atalanta in vantaggio 1-0 con gol di Scalvini al 12'
45'+2' - Hermoso allarga troppo il braccio sinistro in uno scontro aereo con Zalewski e si becca il giallo. Anche lui salterà la sfida di Lecce come Mancini
45' - Assegnati 8 minuti di recupero
43' - Mancini trattiene vistosamente uno scatenato Zalewski. Ammonito, era diffidato e salterà il prossimo match contro il Lecce
42' - Spunto centrale di Zalewski, che tenta poi l'imbucata per Scamacca. La difesa della Roma allontana verso Bernasconi, che tenta l'ennesimo cross. La nuova respinta di testa finisce in area a De Ketelaere, che stoppa di coscia e calcia al volo di sinistro: ribattuto
39' - Spunto di Soulè sul lato destro dell'area di rigore. Il cross di destro non trova per poco l'intervento in scivolata di Cristante. Scalvini allontana e poi Konè prova il tiro al volo da fuori area. Palla altissima
38' - Bernasconi scappa a sinistra e poi tenta il cross di esterno per l'arrivo di Zappacosta sul secondo palo. La difesa della Roma se la cava
37' - La Roma non è riuscita a creare nulla dopo lo svantaggio
31' - Fabbri va al monitor, Palladino chiede spiegazioni e viene ammonito. Animi molto tesi
Raddoppio annullato all'Atalanta!
28' - Aveva segnato Scamacca con un gran colpo di testa su cross di Bernasconi. Dopo un lungo check al Var, è stato chiamato Fabbri al monitor ed è stato rilevato un fuorigioco dell'attaccante all'inizio dell'azione in fase di disturbo su Hermoso
26' - Kolasinac non ce la fa. Entra Ahanor al suo posto
L'abbraccio tra Gasp e Palladino, l'emozione di Percassi
Bello scatto dal pre-partita. L'abbraccio sentito tra Gasperini e il suo erede a Bergamo, Palladino, allenato proprio da Gasp al Genoa. Sullo sfondo l'emozionato presidente nerazzurro Antonio Percassi
23' - Kolasinac si accascia a terra infortunato. Al suo posto è già pronto Ahanor, ma il bosniaco si rialza e prova a rientrare in campo
Zalewski sfiora il bis!
20' - Splendida ripartenza dell'Atalanta, nata da una palla recuperata da de Roon. Zalewski e Scamacca combinano bene e permettono a Ederson di calciare dal limite dell'area di sinistro. La respinta finisce sui piedi del polacco, che di destro calcia male davanti a Svilar. Tiro schiacciato e palla fuori alla destra del portiere
19' - De Roon entra in ritardo su Konè e diventa il primo ammonito del match
Ha segnato l'Atalanta!
12' - Gol di Scalvini! Svilar perde il pallone in uscita da corner e il difensore nerazzurro alle sue spalle segna la più facile delle reti a porta vuota. Proteste della Roma per un possibile fallo sul portiere, ma dopo un check di due minuti il vantaggio è stato convalidato. Atalanta avanti 1-0 sulla Roma
8' - Chance anche per l'Atalanta. Zalewski sprinta dalla sua trequarti, avanza e scarica centralmente per De Ketelaere. Il belga potrebbe servire Ederson, ma preferisce calciare e il suo sinistro viene respinto
Roma a un passo dal gol!
7'- Ederson sbaglia il retropassaggio verso Carnesecchi e mette Dybala in porta. L'argentino però non calcia subito e alla fine appoggia dietro per Ferguson, che ci prova due volte: il primo tiro è respinto da Carnesecchi di piede, il pallonetto successivo è invece salvato di testa sulla linea da Djimsiti
3' - Finora si è giocato pochissimo. Celik resta a terra per un po', ma riesce a tornare in campo
2'- A terra.. Fabbri! L'arbitro si scontra involontariamente con Kolasinac e ha bisogno di qualche secondo per rialzarsi e riprendere il match
1' - Si parte! Primo pallone per la Roma. Un minuto di ritardo a causa di un petardo piovuto dagli spalti
Il match è in diretta su Sky Sport
Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Le squadre sono entrate in campo
Minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans-Montana, purtroppo sporcato da qualche fischio e da qualche insulto
Le parole di Gasperini a Sky
L'emozione dell'allenatore della Roma nella sera del suo rientro a Bergamo
La squadra arbitrale
Match affidato a Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Cecconi-Bercigli e dal IV Ufficiale Zufferli. Al Var la coppia Maresca-Di Paolo. QUI tutte le designazioni per la 18^ giornata
Percassi: "Gasp? Anche le storie più belle finiscono"
Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, si è soffermato a Sky Sport sul ritorno a Bergamo di Gasperini: "Oggi ripercorrevo la nostra storia. 10 anni fa andavo da Enrico Preziosi per liberarlo dal Genoa e ne è venuto fuori il periodo più bello della storia del club. Qui il mister ha potuto esprimere le sue idee e al tempo stesso è cresciuta la società grazie alle intuizioni di mercato dei dirigenti che si sono succeduti. Anche le storie d'amore più belle finiscono, ci sarà emozione ma siamo concentrati sulla partita. Vale più delle altre? No, per noi tutte le sfide sono uguali"
La classifica di Serie A
La Roma può approfittare del pareggio della Juventus per allungare e rimanere saldamente nelle prime quattro posizioni. Al tempo stesso l'Atalanta ha bisogno di punti per riagganciarsi al treno europeo. La situazione di classifica prima dell'inizio del match
La classifica di Serie A aggiornataVai al contenuto
Gasperini: "Tante emozioni, ma penso alla partita"
Il protagonista più atteso della serata, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport prima della partita: "Ci sono tante emozioni, chiaramente mi sono concentrato sulla partita. Con l'Atalanta ci siamo tolti tante soddisfazioni. Abbiamo avuto sempre bilanci in ordine e ogni anno abbiamo raggiunto qualche risultato in più". Sulle scelte e sul match: "Wesley non è al meglio e ho preferito preservarlo per le prossime partite, ci aspetta un bel tour de force. L'Atalanta è forte, ha una rosa completa costruita per la Champions, dove sta ottenendo risultati importanti. Conosco il valore della squadra al di là della classifica"
Com'è finita Juve-Lecce
Partita con tante emozioni all'Allianz Stadium, tra cui un rigore sbagliato e un palo in pieno recupero
La Roma punta Raspadori
I giallorossi cercano rinforzi in attacco e hanno individuato in Giacomo Raspadori il primo obiettivo. L'azzurro al momento non sembra propenso a lasciare Madrid dopo soli sei mesi nonostante Roma e Atletico abbiano raggiunto un accordo. E Simeone oggi ha parlato così del suo giocatore...
Raspadori tra Atletico, Roma, Lazio e NapoliVai al contenuto
La conferenza stampa di Palladino
L'allenatore dell'Atalanta è stato allievo di Gasperini ai tempi del Genoa e oggi ne raccoglie l'eredità a Bergamo. Ecco cos'ha detto nella giornata di ieri
La conferenza stampa di Gasperini
L'allenatore giallorosso ha affrontato diversi temi alla vigilia del match, compresa l'eredità lasciata a Bergamo
Le scelte di Gasperini
A differenza delle previsioni della vigilia, c'è Rensch e non Wesley a sinistra. Il brasiliano, non al meglio fisicamente, si accomoda in panchina. Dall'altra parte Celik, mentre in difesa ci sono sempre Mancini, Hermoso e Ziolkowski davanti a Svilar. Inamovibili Cristante e Konè in mezzo. In attacco, dopo l'ottima prova col Genoa, spazio ancora a Dybala e Soulè dietro Ferguson
Le scelte di Palladino
La mossa a sorpresa è l'inserimento dell'ex Zalewski nel tridente offensivo con Scamacca (altro ex senza presenze in prima squadra) e De Ketelaere. A sinistra in mediana Bernasconi, con un altro ex, Zappacosta, a destra. Solita cerniera centrale de Roon-Ederson a protezione di una difesa che ritrova Scalvini titolare. Con lui Djimsiti e Kolasinac, non Hien. In porta ovviamente c'è Carnesecchi
Mile Svilar ha registrato diversi record nell'anno solare 2025 tra i portieri dei Big-5 campionati europei: 1° per clean sheet (18), 1° nella classifica della % di parate più alta (84% - min.10 match), 1° nella classifica dei gol evitati (ben 13) come differenza tra gol subiti ed Expected Goals subiti in porta (35)
Gianluca Scamacca - cresciuto nelle giovanili della Roma, anche se non ha mai debuttato in un match ufficiale con la prima squadra giallorossa - ha disputato 252 minuti contro la Roma in Serie A senza segnare, record negativo per lui contro una singola avversaria nel torneo. Scamacca (una rete ogni 140 minuri di media) è il terzo giocatore con la miglior media minuti/gol nell'anno solare 2025 in Serie A (min.5 reti), dietro solo a Mateo Retegui (un gol ogni 110') e Jacob Ondrejka (uno ogni 121')
Nelle sue nove stagioni all'Atalanta (342 match in campionato), Gian Piero Gasperini è diventato il 2° allenatore con più panchine alla guida di un singolo club nella storia della Serie A, dietro solo a Giovanni Trapattoni con la Juventus (402). Il tecnico piemontese torna ad affrontare la Dea in Serie A per la prima volta dopo 9 anni e 233 giorni, ovvero da Genoa-Atalanta (1-2) del 15 maggio 2016; in più è rimasto imbattuto in 10 delle 14 gare da allenatore contro i bergamaschi nel massimo campionato (5 vittorie, 5 pareggi)
La Roma è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A nel 2025: 82. Contando tre punti a vittoria da sempre ha fatto meglio nella sua storia nella competizione solo nell'anno solare 2016 (86), nel 2006 (86) e nel 2017 (88). In più, i giallorossi sono la formazione con più clean sheet (18) nel 2025 nel torneo e soltanto nel 2014 (20) hanno mantenuto più volte la porta inviolata in un anno solare nel massimo campionato
La Roma ha vinto il 66% di partite disputate nel 2025 considerando tutte le competizioni, ovvero 33 sulle 50 totali (5 pareggi, 12 sconfitte); soltanto nel 2017 i giallorossi hanno registrato una percentuale maggiore di successi nella loro storia: il 68% (36/53)
Considerando le sfide tra le prime 10 squadre attualmente in classifica in Serie A, l'Atalanta è sia quella che ha guadagnato meno punti (4 in 7 match) sia l'unica a non aver ancora vinto contro queste formazioni (4 pareggi, 3 sconfitte), con 4 gol fatti e ben 10 reti subite
L'Atalanta ha chiuso il 2025 con il 37.8% di vittorie in campionato (14 vittorie, 13 pareggi, 10 sconfitte in 37 match): era dal 2016 (35.9%) che la Dea non terminava un anno solare con una percentuale di successi più bassa in Serie A
Nonostante l'Atalanta abbia subito gol in tutte le ultime 15 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (26 reti concesse nel parziale), i bergamaschi hanno vinto tutti gli ultimi tre incontri interni contro i giallorossi e non hanno mai registrato una serie più lunga di successi domestici consecutivi contro questa avversaria nel torneo
L'Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei gare - tra cui le tre più recenti - di Serie A contro la Roma (1 pareggio), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 13 sfide contro i giallorossi nella competizione (5 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte). Più nel dettaglio, la Dea potrebbe ottenere quattro successi di fila contro la Roma per la prima volta nella sua storia in Serie A
La Roma è l'avversaria contro cui l'Atalanta ha segnato più reti in Serie A: 149 gol in 126 sfide. I giallorossi conducono però con 54 successi rispetto alle 33 vittorie della Dea in questi 126 confronti nel massimo campionato. 39 pareggi completano il quadro
Buonasera, il sabato della 18^ giornata di Serie A si chiude con uno dei tre big match in programma, quello tra Atalanta e Roma alla New Balance Arena di Bergamo. Avviciniamoci insieme al fischio d'inizio delle 20.45