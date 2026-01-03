Dove vedere Como-Udinese

La partita Como-Udinese, valida per la 18^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 3 gennaio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Udinese

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive (inclusa quella a tavolino del 18 dicembre 2002), il Como ha vinto il match più recente contro l'Udinese in Serie A (4-1 il 20 gennaio 2025) e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i friulani per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato. Tutte le cinque vittorie che il Como ha ottenuto contro l'Udinese in Serie A sono arrivate in match casalinghi. Tra le squadre contro cui i lariani hanno ottenuto il 100% dei successi nel massimo campionato davanti al proprio pubblico, quella friulana è l'avversaria contro la quale ne hanno collezionati di più (cinque, appunto). Dalla settima giornata di questa Serie A, il Como non ha subito gol in sei delle 10 partite giocate. Il Como (4V, 3N) è una delle sole tre squadre ancora imbattute in match casalinghi in questa Serie A, assieme a Juventus e Napoli. L'Udinese ha incassato 28 reti nelle prime 17 partite di questa Serie A; l'ultima volta in cui la squadra friulana ha subito più gol dopo 18 gare giocate nella competizione risale alla stagione 2001/02 (31). L'Udinese ha vinto solo una delle ultime sei trasferte in Serie A (1N, 4P), dopo che aveva ottenuto tre successi nelle precedenti quattro (1P).