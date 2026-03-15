Le partite di Serie A di oggi

Cinque gli appuntamenti della domenica della 29^ giornata di campionato. Si inizia alle 12.30 con Hellas Verona-Genoa e si prosegue alle 15.00 con Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18 appuntamento con Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo. Inviati Marco Demicheli e Paolo Assogna. La sera, alle 20.45, è il momento di Lazio-Milan.