Le partite di Serie A di oggi

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Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 29^ giornata

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Oggi, domenica 15 marzo, si scende in campo per la 29^ giornata di Serie A. Alle 18 appuntamento con Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

Cinque gli appuntamenti della domenica della 29^ giornata di campionato. Si inizia alle 12.30 con Hellas Verona-Genoa e si prosegue alle 15.00 con Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18 appuntamento con Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo. Inviati Marco Demicheli e Paolo Assogna. La sera, alle 20.45, è il momento di Lazio-Milan.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Lorenzo Minotti e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Alessio Scarchilli. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Dario Massara e Luca TommasiniPre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini.

Serie A, la programmazione di oggi

  • Dalle 12: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Lorenzo Minotti e Angelo Carotenuto
  • Alle 12.30: Hellas Verona-Genoa su DAZN
  • Alle 15: Pisa-Cagliari su DAZN 2
  • Alle 15: Sassuolo-Bologna su DAZN
  • Dalle 15.30: Sky Sunday Football conLeo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Alessio Scarchilli
  • Alle 18: Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini
  • Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Dario Massara e Luca Tommasini
  • Alle 20.45: Lazio-Milan su DAZN

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