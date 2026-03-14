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Udinese-Juventus, Spalletti: "Disputata una gara da squadra forte"

juventus

L'allenatore della Juve analizza il match vinto a Udine: "Abbiamo mantenuto quella cattiveria per chiudere la gara e ci eravamo anche riusciti". Sui miglioramenti della squadra: "Siamo migliorati nel possesso della palla e ora sappiamo scegliere quando rischiare". Citazione per Boga: "Mi ha soddisfatto nel ruolo di punta centrale, non lo aveva mai fatto"

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C'è grande soddisfazione nelle parole di Luciano Spalletti al termine del match vinto dalla Juventus in una trasferta complicata come quella di Udine: "La squadra ha fatto veramente bene, ha mantenuto il livello di cattiveria per chiuderla - dice - ci eravamo riusciti (gol annullato a Conceiçao per fuorigioco di Koopmeiners ndr) ma poi va bene anche cosi perché abbiamo giocato contro una squadra davvero forte". Boga, adesso, con il terzo gol di fila in tre partite sta rendendo per quello che ci si aspettava: "Mi ha soddisfatto Boga che non aveva mai giocato come punta centrale, Yildiz da punta non si trova benissimo perché non riesce a gestire l'uomo che lo marca, poi in quella posizione ci arriva in corsa ma partendo da li fa fatica".

"Siamo migliorati nella gestione palla e nello scegliere i rischi"

Nello specifico della gara contro una squadra molto fisica come l'Udinese: "L'idea era quella di non fare chiudere l'Udinese e metterla nelle migliori condizioni per difendere ma di avere spazio per fare degli attacchi in velocità". Cambiaso è sembrato più libero di svariare in diverse zone del campo: "Se non va in giro per il campo non gioca più - spiega - Perché lui è bravo proprio in quello. Questa è una qualità importante per una squadra specialmente quando giochi contro avversari fisici". Dove è migliorata la Juve: "Il nostro miglioramento è quando abbiamo palla che non è un esercizio di stile ma un modo per andare a ritagliarsi gli spazi, poi si fanno delle scelte quando si ha la palla e scegliamo quando prendere dei rischi. Credo che stasera abbiamo giocato una gara da squadra forte".

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