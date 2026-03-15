Verona-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Hellas Verona e Genoa della 29^ giornata di Serie A si gioca domenica 15 marzo alle 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Hellas Verona-Genoa in tv
La partita Hellas Verona-Genoa valida per la 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 marzo alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.
I numeri di Hellas Verona e Genoa
Il Genoa è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 17 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (8V, 6N), ottenendo tre vittorie nelle cinque più recenti (1N, 1P), incluso il successo nel match d'andata per 2-1 lo scorso 29 novembre. L'Hellas Verona ha evitato la sconfitta in 14 delle 17 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (7V, 7N), anche se l'ultimo successo al Bentegodi degli scaligeri contro il Grifone nel torneo risale al 4 aprile 2022 (1-0 con gol di Giovanni Simeone). Dopo il successo per 2-1 contro il Bologna nel match più recente, l'Hellas Verona potrebbe vincere due partite di fila in questo campionato per la seconda volta, dopo lo scorso dicembre (contro Atalanta e Fiorentina in quel caso). Dall'arrivo di Daniele De Rossi al Genoa (dallo scorso 6 novembre) il Grifone sarebbe 10° in classifica in Serie A con 24 punti in 18 match (6V, 6N, 6P); mentre prima del suo arrivo i rossoblù invece erano terzultimi con solo 6 punti nelle prime 10 partite del torneo in corso (al pari del Pisa).