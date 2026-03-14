Conte recupera McTominay e De Bruyne (entrati in campo nella ripresa contro il Lecce, dando vita alla rimonta del Napoli) ma è ancora cauto: "Devono ancora riabituarsi al ritmo e all'intensità. devono avere fiducia nelle mie percezioni perché il bene comune è il Napoli e dobbiamo centrare la qualificazione Champions". Sul malore di Banda: "L'ho visto toccarsi il petto e mi sono scaraventato in campo per dare l'allarme" NAPOLI-LECCE 2-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - MALORE BANDA: LE NEWS

Antonio Conte recupera lo svantaggio contro il Lecce, vincendo la partita, ma recupera anche McTominay e De Bruyne, decisivi nel cambiare il volto della squadra con il loro ingresso nella ripresa. Se pare questa la miglior notizia per il Napoli, Conte va ancora cauto, parlando nel post partita: "Stiamo recuperando giocatori che sono stati fuori per tanti mesi, anche 4 o 5. Non possiamo pensare che tornino e siano già in condizione, non si accende la lampadina. Anzi, possono anche diventare quasi un problema perché bisogna essere bravi a gestirli. L’altra volta Anguissa è entrato nella ripresa, oggi ho deciso di partire con lui e far entrare dopo McTominay e De Bruyne. Sono giocatori forti ma bisogna dargli il tempo di riabituarsi al ritmo e all’intensità. Loro devono avere fiducia in quello che vedo e nelle percezioni che ho perché il bene comune deve essere il Napoli. So che devo fare delle scelte e mi prendo la responsabilità: ora dobbiamo centrare la qualificazione Champions, se è importante per i top club figuratevi per noi". Vedi anche Le pagelle di Napoli-Lecce 2-1

"Nel secondo tempo è stata un'altra partita" In conferenza stampa Conte ha poi commentato anche la partita di un Napoli "a due facce": "Ci eravamo detti 'partiamo forte' e invece è partito forte il Lecce: ultimamente sugli angoli stiamo facendo male difensivamente. Partire 0-1 dopo 2' non è semplice contro una squadra in ottima salute e nel primo tempo abbiamo faticato. Nel secondo abbiamo aggiustato qualcosa ed è stata un'altra partita sotto il punto di vista dell'intensità. Siamo proprio voluti andare a prenderci la vittoria, anche in modo ragionato".