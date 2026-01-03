Offerte Sky
Probabili formazioni di Lazio-Napoli

Serie A

La domenica di Serie A si apre all'Olimpico con Lazio-Napoli. Sarri ritrova a centrocampo Guendouzi e Basic dopo la squalifica, mentre in avanti toccherà a Noslin fare da riferimento centrale, con Cancellieri e Zaccagni ai lati. Qualche ballottaggio nell'11 di Conte che schiererà ancora Politano sulla linea dei centrocampisti, nel tridente d'attacco invece Elmas favorito su Lang: di seguito le probabili formazioni

Probabili formazioni
Lazio
Ivan Provedel
Portiere
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Terzino destro
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Difensore centrale
Lazio
Luca Pellegrini
Terzino sinistro
Terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mezzala destra
Mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
Mezzala sinistra
Lazio
Matteo Cancellieri
Ala destra
Ala destra
Lazio
Tijjani Noslin
Attaccante centrale
Attaccante centrale
Lazio
Mattia Zaccagni
Ala sinistra
Ala sinistra

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

  • Tornano dalla squalifica Guendouzi e Basic che riprendono il loro posto nei tre di centrocampo
  • Patric non sarà a disposizione di Sarri
  • in attacco, vista la partenza di Castellanos, sarà Noslin il riferimento centrale, con Cancellieri favorito su Isaksen a destra
  • i terzini saranno Marusic e Pellegrini
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Difensore centrale di destra
Difensore centrale di destra
Napoli
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale di sinistra
Napoli
Matteo Politano
Esterno destro
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
Esterno sinistro
Napoli
David Neres
Ala destra
Ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Attaccante centrale
Attaccante centrale
Napoli
David Neres
Ala sinistra
Ala sinistra

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

  • Lukaku - ancora in ritardo di condizione - non convocato
  • Torna a disposizione invece Meret
  • A destra a centrocampo dovrebbe toccare a Politano, con Spinazzola in vantaggio su Gutierrez sull'altro lato;
  • Nei tre davanti uno tra Elmas e Lang, col macedone favorito

CALCIO: SCELTI PER TE