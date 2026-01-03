La domenica di Serie A si apre all'Olimpico con Lazio-Napoli. Sarri ritrova a centrocampo Guendouzi e Basic dopo la squalifica, mentre in avanti toccherà a Noslin fare da riferimento centrale, con Cancellieri e Zaccagni ai lati. Qualche ballottaggio nell'11 di Conte che schiererà ancora Politano sulla linea dei centrocampisti, nel tridente d'attacco invece Elmas favorito su Lang: di seguito le probabili formazioni
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
- Tornano dalla squalifica Guendouzi e Basic che riprendono il loro posto nei tre di centrocampo
- Patric non sarà a disposizione di Sarri
- in attacco, vista la partenza di Castellanos, sarà Noslin il riferimento centrale, con Cancellieri favorito su Isaksen a destra
- i terzini saranno Marusic e Pellegrini
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
- Lukaku - ancora in ritardo di condizione - non convocato
- Torna a disposizione invece Meret
- A destra a centrocampo dovrebbe toccare a Politano, con Spinazzola in vantaggio su Gutierrez sull'altro lato;
- Nei tre davanti uno tra Elmas e Lang, col macedone favorito