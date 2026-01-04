La partita Fiorentina-Cremonese, valida per la 18^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 4 gennaio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Cremonese

La Fiorentina è imbattuta in tutti i 12 precedenti in Serie A contro la Cremonese, grazie a sei successi e sei pareggi; i viola hanno all'attivo più sfide senza mai perdere nella competizione solo contro Varese, Reggina e Catanzaro (tutte a quota 14). La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in ben cinque delle ultime sette gare contro la Cremonese in tutte le competizioni (tra cui le due più recenti in Coppa Italia), dopo che aveva registrato un solo clean sheet nelle sette precedenti. Dopo aver pareggiato le prime tre gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A tra il 1985 e il 1992, la Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite al Franchi contro i grigiorossi nel massimo campionato (l'ultima dei quali per 3-2 il 14 agosto 2022). La Fiorentina ha perso 23 delle 52 partite disputate nel 2025 tra tutte le competizioni (18V, 11N) e solo una volta nella sua storia ha registrato più sconfitte in un singolo anno solare (24 nel 2001). La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle sue ultime 10 partite casalinghe di Serie A (17 reti incassate nel parziale) e solo una volta ha registrato una striscia di incontri interni senza clean sheet più lunga nella sua storia nella competizione (12 tra il maggio 1937 e il febbraio 1938). La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle sue ultime otto trasferte in Serie A. La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro match consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023.