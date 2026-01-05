Martedì 6 gennaio il Pisa ospita il Como alle 15. Gilardino potrebbe cambiare la coppia d'attacco, dando spazio a Tramoni e Nzola. Fabregas ripropone Nico Paz titolare dopo essere partito dalla panchina contro l'Udinese
Le scelte di Gilardino
PISA (3-5-2), la probabile formazione: Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Léris, Aebischer, Højholt, Angori; Tramoni, Nzola. All. Gilardino
- Gabriele Piccinini potrebbe trovare spazio a centrocampo dal primo minuto, ma al momento parte dalla panchina
- Cambia la coppia d'attacco rispetto al pareggio contro il Genoa: al posto di Moreo e Meister dovrebbero giocare titolari Tramoni e Nzola
la probabile formazione
COMO (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Van der Brempt, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodríguez, Douvikas. All. Fabregas
- Rispetto alla vittoria contro l'Udinese, Diego Carlos e Valle potrebbero trovare spazio in difesa dal 1'
- Si rivede Nico Paz dall'inizio, confermato Douvikas come punta centrale