Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Pisa-Como, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Martedì 6 gennaio il Pisa ospita il Como alle 15. Gilardino potrebbe cambiare la coppia d'attacco, dando spazio a Tramoni e Nzola. Fabregas ripropone Nico Paz titolare dopo essere partito dalla panchina contro l'Udinese

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
PORTIERE
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
pubblicità
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
DIFENSORE CENTRALE
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA
pubblicità
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
ESTERNO DESTRO
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
MEZZALA DESTRA
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Pisa
Malthe Højholt
Malthe Højholt
MEZZALA SINISTRA
pubblicità
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
ESTERNO SINISTRO
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
ATTACCANTE
pubblicità
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
ATTACCANTE

Le scelte di Gilardino

PISA (3-5-2), la probabile formazione: Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Léris, Aebischer, Højholt, Angori; Tramoni, Nzola. All. Gilardino

  • Gabriele Piccinini potrebbe trovare spazio a centrocampo dal primo minuto, ma al momento parte dalla panchina
  • Cambia la coppia d'attacco rispetto al pareggio contro il Genoa: al posto di Moreo e Meister dovrebbero giocare titolari Tramoni e Nzola
Como
Jean Butez
Jean Butez
PORTIERE
Como
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt
TERZINO DESTRO
pubblicità
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
DIFENSORE CENTRALE
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
DIFENSORE CENTRALE
pubblicità
Como
Álex Valle
Álex Valle
TERZINO SINISTRO
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
ESTERNO DESTRO
pubblicità
Como
Nico Paz
Nico Paz
TREQUARTISTA
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
ESTERNO SINISTRO
pubblicità
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
ATTACCANTE

la probabile formazione

COMO (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Van der Brempt, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodríguez, Douvikas. All. Fabregas

  • Rispetto alla vittoria contro l'Udinese, Diego Carlos e Valle potrebbero trovare spazio in difesa dal 1'
  • Si rivede Nico Paz dall'inizio, confermato Douvikas come punta centrale

Serie A: Altre Notizie

La presentazione della 19^ giornata di Serie A

guida tv

La 19^ giornata di Serie A si gioca da martedì 6 a giovedì 8 gennaio. Su Sky e NOW, martedì alle...

Zufferli per Sassuolo-Juve, a Sacchi Lecce-Roma

Serie A

Designati gli arbitri della 19^ giornata di serie A che si apre nel giorno dell'Epifania con...

Dove vedere Inter-Bologna

guida tv

La partita tra Inter e Bologna della 18^ giornata di Serie A si gioca domenica 4 gennaio alle...

Sarri: "Castellanos via? Potevamo arrivare pronti"

lazio

L’allenatore della Lazio commenta il ko contro il Napoli: “Ci abbiamo messo del nostro,...

Conte: "Non parlo di mercato, porta sfortuna"

napoli

L'allenatore del Napoli esprime tutta la sua soddisfazione dopo il bel successo sulla Lazio:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE