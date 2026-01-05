Sassuolo e Juventus si sfidano nella 19^ giornata di Serie A: match in programma martedì 6 gennaio alle 20.45. Grosso con una novità rispetto al pareggio contro il Parma: a centrocampo Koné al posto di Lipani. Spalletti con Miretti e Yildiz alle spalle di David (in vantaggio su Openda). A sinistra Cambiaso favorito su Cabal, in difesa torna Koopmeiners
Le scelte di Grosso
SASSUOLO (4-3-3), probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Mouharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso
- Grosso pensa a un cambio rispetto al pareggio contro il Parma
- La novità dovrebbe essere a centrocampo con Koné al posto di Lipani
- Conferma per il tridente Fadera-Pinamonti-Laurientè
Le scelte di Spalletti
JUVENTUS (3-4-2-1), probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
- Kelly e Locatelli si sono allenati a parte alla vigilia della sfida del Mapei Stadium
- In difesa torna Koopmeiners con Kalulu e Bremer
- A sinistra Cambiaso in vantaggio su Cabal
- Sulla trequarti Miretti al fianco di Yildiz
- David favorito su Openda in avanti