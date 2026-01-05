Offerte Sky
Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni

Serie A

Sassuolo e Juventus si sfidano nella 19^ giornata di Serie A: match in programma martedì 6 gennaio alle 20.45. Grosso con una novità rispetto al pareggio contro il Parma: a centrocampo Koné al posto di Lipani. Spalletti con Miretti e Yildiz alle spalle di David (in vantaggio su Openda). A sinistra Cambiaso favorito su Cabal, in difesa torna Koopmeiners

Probabili formazioni
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala sinistra
Sassuolo
Alieu Fadera
Alieu Fadera
ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
centravanti
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

Le scelte di Grosso

SASSUOLO (4-3-3), probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Mouharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso

  • Grosso pensa a un cambio rispetto al pareggio contro il Parma
  • La novità dovrebbe essere a centrocampo con Koné al posto di Lipani
  • Conferma per il tridente Fadera-Pinamonti-Laurientè
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centro destra
Juventus
Bremer
Bremer
difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
difensore centro sinistra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
Juventus
Fabio Miretti
Fabio Miretti
trequartista destro
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista sinistro
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante

Le scelte di Spalletti

JUVENTUS (3-4-2-1), probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Kelly e Locatelli si sono allenati a parte alla vigilia della sfida del Mapei Stadium
  • In difesa torna Koopmeiners con Kalulu e Bremer
  • A sinistra Cambiaso in vantaggio su Cabal
  • Sulla trequarti Miretti al fianco di Yildiz
  • David favorito su Openda in avanti

