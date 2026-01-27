Il Times celebra la storia di Arpad Weisz, raccontata a Sky da Matteo Marani

Nel Giorno della Memoria, che si celebra oggi, il quotidiano britannico The Times racconta la storia di Weisz, allenatore ebreo di Inter e Bologna che venne deportato ad Auschwitz e morì nel campo di concentramento. Un ricordo parte dal racconto di Matteo Marani- attuale presidente della Lega Pro- e autore di un libro a lui dedicato e che raccontò la sua storia anche Sky Sport

Nel 2007 usciva il libro “Dallo scudetto ad Auschwitz” il libro che Matteo Marani dedicava ad Arpad Weisz, allenatore ebreo che morì ad Auschwitz il 31 gennaio 1944, tra i 6 milioni di morti dei campi di sterminio. "Una ricerca lunga almeno tre anni, consumata tra archivi, carte, polvere unita a oblio, viaggi in mezza Europa e una rincorsa ossessiva per scoprire la verità. Chi ha letto il testo, sa come sono andate le cose". Poi, l'attuale Presidente della Lega Pro, nei suoi anni a Sky Sport ha ricordato e raccontato l’allenatore ebreo che, dopo aver vinto tre scudetti con l'Inter (1929-30) e il Bologna (nel 1935-36 e nel 1936-37), venne deportato ad Auschwitz. In questi giorni, anche il quotidiano britannico The Times ha celebrato con una pagina l'ex allenatore ebreo, ricordando l’opera di Matteo Marani.