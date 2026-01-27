Offerte Sky
Juventus-Napoli, Tommasi: "Il contatto di Bremer su Hojlund è falloso, manca un rigore"

Serie A

Juve-Napoli continua anche dopo il triplice fischio. A Open VAR è stato analizzato il contatto tra Bremer e Hojlund dall'ex arbitro e collaboratore CAN Dino Tommasi: "La trattenuta è evidente, manca il calcio di rigore al Napoli". Rivivi l'episodio con l'analisi allo Sky Sport Tech 

CHAMPIONS, IL PROGRAMMA DELL'8^GIORNATA SU SKY

Al 39' del primo tempo di Juventus-Napoli l’episodio più discusso della 22ª giornata: una trattenuta di Bremer su Hojlund in area di rigore, non sanzionata dall’arbitro né dal VAR. A fare chiarezza è l'ex arbitro e collaboratore CAN Dino Tommasi a Open VAR: "Mariani comunica alla sala VAR il contatto. Il secondo contatto tra Kalulu e Vergara è leggero, non ci sono i parametri di un contatto falloso. Quello di Bremer è falloso, perché cinge il collo di Hojlund, questo è un calcio di rigore mancante". E aggiunge: "La trattenuta di Bremer è evidente, si potevano utilizzare altre telecamere. L’arbitro dal campo non è riuscito a valutarlo". Rivivi qui sotto l'episodio analizzato allo Sky Sport Tech.

 

