Nel match di oggi alle 18.30, si affrontano Cremonese e Cagliari, entrambe reduci da due sconfitte nell'ultimo turno, rispettivamente con Fiorentina e Milan. Nicola punta sulla coppia d'attacco Bonazzoli-Vardy. Pisacane ritrova Mina dal 1' e davanti schiera Gaetano con Kilicsoy. Le probabili formazioni di Cremonese-Cagliari
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Payero, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola
- davanti Nicola dovrebbe dare spazio alla coppia d'attacco Vardy-Bonazzoli
- a sinistra in difesa Bianchetti
- centrocampo con Zerbin e Payero, a sinistra Pezzella
CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione
Caprile; Mina, Luperto, Rodríguez; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Gaetano, Kiliçsoy. All. Pisacane
- Pisacane dovrebbe confermare nove degli undici che hanno perso contro il Milan: in attacco Gaetano al posto di Esposito
- in difesa dovrebbe rientrare dal 1' Mina, con Zappa che potrebbe comunque giocare al posto del colombiano o di Luperto
- sulla sinistra ballottaggio Obert/Idrissi
- non convocato Ze Pedro
- out per infortunio Deiola, Folorunsho, Felici e Belotti