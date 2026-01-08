Offerte Sky
Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match di oggi alle 18.30, si affrontano Cremonese e Cagliari, entrambe reduci da due sconfitte nell'ultimo turno, rispettivamente con Fiorentina e Milan. Nicola punta sulla coppia d'attacco Bonazzoli-Vardy. Pisacane ritrova Mina dal 1' e davanti schiera Gaetano con Kilicsoy. Le probabili formazioni di Cremonese-Cagliari

Probabili formazioni
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore centrale di destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore centrale di sinistra
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
Esterno destro
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Mezz'ala destra
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Centrocampista centrale
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
Mezz'ala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
Attaccante
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Payero, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola

  • davanti Nicola dovrebbe dare spazio alla coppia d'attacco Vardy-Bonazzoli
  • a sinistra in difesa Bianchetti
  • centrocampo con Zerbin e Payero, a sinistra Pezzella
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale di destra
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale di sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Esterno destro
Cagliari
Luca Mazzitelli
Luca Mazzitelli
Mezz'ala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezz'ala sinistra
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Esterno sinistro
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Attaccante
Cagliari
Semih Kiliçsoy
Semih Kiliçsoy
Attaccante

CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione

Caprile; Mina, Luperto, Rodríguez; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Gaetano, Kiliçsoy. All. Pisacane

  • Pisacane dovrebbe confermare nove degli undici che hanno perso contro il Milan: in attacco Gaetano al posto di Esposito
  • in difesa dovrebbe rientrare dal 1' Mina, con Zappa che potrebbe comunque giocare al posto del colombiano o di Luperto
  • sulla sinistra ballottaggio Obert/Idrissi
  • non convocato Ze Pedro
  • out per infortunio Deiola, Folorunsho, Felici e Belotti

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Statistiche? Conta come si va in campo"

INTER

Dopo i successi contro Atalanta e Bologna, l'Inter vince a Parma una partita diversa: "In Serie A...

Conte: "Hojlund? Non poteva amputarsi il braccio"

Serie A

L'allenatore del Napoli dopo il pari col Verona in rimonta: "Le decisioni al Var sono sempre...

Palladino: "Scalata continua, non molliamo"

Serie A

L'allenatore dell'Atalanta commenta il successo del Dall'Ara: "Sono fortunato, tutto quello che...

Italiano: "Periodo negativo, ritrovare spirito"

Serie A

L'allenatore del Bologna commenta la sconfitta casalinga con l'Atalanta: "Questa è stata una...

Dove vedere Torino-Udinese

guida tv

La partita tra Torino e Udinese della 19^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 7 gennaio alle...
