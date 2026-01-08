Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari del turno infrasettimanaleguida tv
Oggi, giovedì 8 gennaio, si chiude la 19^ giornata di Serie A. Tutti gli appuntamenti del giovedì di campionato
Il giovedì si conclude la 19^ giornata di campionato che si gioca durante il turno infrasettimanale. Alle 18.30 scendono in campo Cremonese e Cagliari mentre alle 20.45 è il momento di Milan-Genoa.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Giovedì torna Speciale Campo Aperto, con Leo di Bello e Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara. Chiude il giovedì Calciomercato-L’Originale, sempre con il trio Bonan, Di Marzio e Fayna che racconteranno la giornata e le trattative in corso insieme ad Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Paolo Condò e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
Giovedì 8 gennaio
- dalle 18.00 e dalle 20.00: Speciale Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara
- ore 18.30: Cremonese-Cagliari su DAZN 1
- ore 20.45: Milan-Genoa su DAZN 1
- dalle 22.45: Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Paolo Condò e Marco Bucciantini