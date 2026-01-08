Offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari del turno infrasettimanale

guida tv

Oggi, giovedì 8 gennaio, si chiude la 19^ giornata di Serie A. Tutti gli appuntamenti del giovedì di campionato

Il giovedì si conclude la 19^ giornata di campionato che si gioca durante il turno infrasettimanale. Alle 18.30 scendono in campo Cremonese e Cagliari mentre alle 20.45 è il momento di Milan-Genoa.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Giovedì torna Speciale Campo Aperto, con Leo di Bello e Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara. Chiude il giovedì Calciomercato-L’Originale, sempre con il trio Bonan, Di Marzio e Fayna che racconteranno la giornata e le trattative in corso insieme ad Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Paolo Condò e Marco Bucciantini.

Serie A, la programmazione di oggi

Giovedì 8 gennaio

  • dalle 18.00 e dalle 20.00: Speciale Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara
  • ore 18.30: Cremonese-Cagliari su DAZN 1 
  • ore 20.45: Milan-Genoa su DAZN 1 
  • dalle 22.45: Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Paolo Condò e Marco Bucciantini

Chivu: "Statistiche? Conta come si va in campo"

INTER

Dopo i successi contro Atalanta e Bologna, l'Inter vince a Parma una partita diversa: "In Serie A...

Conte: "Hojlund? Non poteva amputarsi il braccio"

Serie A

L'allenatore del Napoli dopo il pari col Verona in rimonta: "Le decisioni al Var sono sempre...

Palladino: "Scalata continua, non molliamo"

Serie A

L'allenatore dell'Atalanta commenta il successo del Dall'Ara: "Sono fortunato, tutto quello che...

Italiano: "Periodo negativo, ritrovare spirito"

Serie A

L'allenatore del Bologna commenta la sconfitta casalinga con l'Atalanta: "Questa è stata una...

Dove vedere Torino-Udinese

guida tv

La partita tra Torino e Udinese della 19^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 7 gennaio alle...
