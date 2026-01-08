Il giovedì si conclude la 19^ giornata di campionato che si gioca durante il turno infrasettimanale. Alle 18.30 scendono in campo Cremonese e Cagliari mentre alle 20.45 è il momento di Milan-Genoa .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Giovedì torna Speciale Campo Aperto, con Leo di Bello e Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara. Chiude il giovedì Calciomercato-L’Originale, sempre con il trio Bonan, Di Marzio e Fayna che racconteranno la giornata e le trattative in corso insieme ad Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Paolo Condò e Marco Bucciantini.