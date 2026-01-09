Domani alle 18 i giallorossi all'Olimpico contro la squadra di Grosso. Gasperini è senza nove giocatori, tra cui l'infortunato Dovbyk e l'influenzato Wesley, NDicka e El Aynaoui ancora in Coppa d’Africa e lo squalificato Cristante. Davanti Ferguson con Soulè e Dybala alle spalle. Sulla sinistra Tsimikas più di El Shaarawy. Il Sassuolo senza Thorstvedt, con Lipani a centrocampo (in ballottaggio con Iannoni e Vranckx). Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ziólkowski, Hermoso; Çelik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini
- Sono nove i giocatori non a disposizione di Gasperini: out Dovbyk e Wesley, Cristante squalificato, NDicka e El Aynaoui ancora in Coppa d’Africa
- Dietro Ferguson, la coppia argentina Soulé-Dybala
- A centrocampo ancora Pisilli con Koné, sulla sinistra, dovrebbe giocare Tsimikas e non El Shaarawy
- In difesa Ziolkowsky con Mancini ed Hermoso
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- out Thorstvedt, così come Candé
- a centrocampo pronto Lipani, in ballottaggio con Iannoni o Vranckx
- davanti Pinamonti con Fadera e Laurienté