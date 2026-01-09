Domani alle 18 i giallorossi all'Olimpico contro la squadra di Grosso. Gasperini è senza nove giocatori, tra cui l'infortunato Dovbyk e l'influenzato Wesley, NDicka e El Aynaoui ancora in Coppa d’Africa e lo squalificato Cristante. Davanti Ferguson con Soulè e Dybala alle spalle. Sulla sinistra Tsimikas più di El Shaarawy. Il Sassuolo senza Thorstvedt, con Lipani a centrocampo (in ballottaggio con Iannoni e Vranckx). Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

SERIE A, 20^ GIORNATA: INDISPONIBILI E SQUALIFICATI