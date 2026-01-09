Offerte Sky
Roma-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domani alle 18 i giallorossi all'Olimpico contro la squadra di Grosso. Gasperini è senza nove giocatori, tra cui l'infortunato Dovbyk e l'influenzato Wesley, NDicka e El Aynaoui ancora in Coppa d’Africa e lo squalificato Cristante. Davanti Ferguson con Soulè e Dybala alle spalle. Sulla sinistra Tsimikas più di El Shaarawy. Il Sassuolo senza Thorstvedt, con Lipani a centrocampo (in ballottaggio con Iannoni  e Vranckx). Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

SERIE A, 20^ GIORNATA: INDISPONIBILI E SQUALIFICATI 

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale di destra
Roma
Jan Ziólkowski
Jan Ziólkowski
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Ala destra
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
Centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
Ala sinistra
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Trequartista
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
Attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ziólkowski, Hermoso; Çelik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini

  • Sono nove i giocatori non a disposizione di Gasperini: out Dovbyk e Wesley, Cristante squalificato, NDicka e El Aynaoui ancora in Coppa d’Africa
  • Dietro Ferguson, la coppia argentina Soulé-Dybala
  • A centrocampo ancora Pisilli con Koné, sulla sinistra, dovrebbe giocare Tsimikas e non El Shaarawy
  • In difesa Ziolkowsky con Mancini ed Hermoso
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
Mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezz'ala sinistra
Sassuolo
Alieu Fadera
Alieu Fadera
Esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • out Thorstvedt, così come Candé
  • a centrocampo pronto Lipani, in ballottaggio con Iannoni Vranckx
  • davanti Pinamonti con Fadera e Laurienté

Serie A: Altre Notizie

Gasperini: "La presenza dei Friedkin è un segnale"

ROMA

Dopo il silenzio a Lecce e il vertice con la società, l'allenatore della Roma ha parlato alla...

Arbitri, le designazioni per la 20^ giornata

Serie A

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. C'è Massa per...

Pavlovic rovina il dischetto e Stanciu sbaglia

video

Pavlovic, poco prima del rigore sbagliato da Stanciu, si è posizionato sul dischetto e ha cercato...

Allegri: "Inter e Napoli sono le squadre favorite"

Serie A

L'allenatore del Milan giudica comunque positivo il pari col Genoa: "E' un punto guadagnato...

Dove vedere Milan-Genoa

guida tv

La partita tra Milan e Genoa della 19^ giornata di Serie A si gioca giovedì 8 gennaio alle 20.45...
