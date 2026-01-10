Nel match della domenica all'ora di pranzo, il Lecce ospita il Parma. Di Francesco dovrebbe confermare Camarda centravanti dal 1', rispetto alla gara persa con la Roma N'Dri al posto di Sottil. Cuesta orientato a schierare gli stessi undici che hanno giocato contro l'Inter. Le probabili formazioni di Lecce-Parma
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; N’Dri, Camarda, Banda. All. Di Francesco
- Di Francesco dovrebbe confermare Camarda al centro dell'attacco, con Stulic in panchina
- rispetto alla formazione ko con la Roma, davanti N'Dri dal 1' al posto di Sottil
PARMA (4-3-2-1) la probabile formazione
Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sørensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta
- Cuesta dovrebbe confermare gli undici che hanno perso contro l'Inter
- davanti Pellegrino con Ondrejka e Oristanio trequartisti alle sue spalle