Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Lecce-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match della domenica all'ora di pranzo, il Lecce ospita il Parma. Di Francesco dovrebbe confermare Camarda centravanti dal 1', rispetto alla gara persa con la Roma N'Dri al posto di Sottil. Cuesta orientato a schierare gli stessi undici che hanno giocato contro l'Inter. Le probabili formazioni di Lecce-Parma

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
pubblicità
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Mohamed Kaba
Mohamed Kaba
Mezz'ala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
Mezz'ala sinistra
pubblicità
Lecce
Konan N’Dri
Konan N’Dri
Ala destra
Lecce
Francesco Camarda
Francesco Camarda
Attaccante
pubblicità
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
Ala sinistra

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; N’Dri, Camarda, Banda. All. Di Francesco

  • Di Francesco dovrebbe confermare Camarda al centro dell'attacco, con Stulic in panchina
  • rispetto alla formazione ko con la Roma, davanti N'Dri dal 1' al posto di Sottil
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Terzino destro
pubblicità
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore centrale
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Terzino sinistro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezz'ala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Mezz'ala sinistra
pubblicità
Parma
Jacob Ondrejka
Jacob Ondrejka
Trequartista
Parma
Gaetano Oristanio
Gaetano Oristanio
Trequartista
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

PARMA (4-3-2-1) la probabile formazione

Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sørensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta

  • Cuesta dovrebbe confermare gli undici che hanno perso contro l'Inter
  • davanti Pellegrino con Ondrejka e Oristanio trequartisti alle sue spalle

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Roma-Sassuolo

guida tv

La partita tra Roma e Sassuolo della 20^ giornata di Serie A si gioca sabato 10 gennaio alle 18 e...

Allegri LIVE: "Nkunku è recuperato, Modric…"

live Serie A

Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale con il Genoa, domenica alle 15 il Milan scenderà in...

Chivu: "Grande stima per Conte, è un vincente"

Serie A

L'allenatore nerazzurro alla vigilia del big match col Napoli: "Siamo consapevoli sia una partita...

Dove vedere Udinese-Pisa

guida tv

La partita tra Udinese e Pisa della 20^ giornata di Serie A si gioca sabato 10 gennaio alle 15 e...

Dove vedere Como-Bologna

guida tv

La partita tra Como e Bologna della 20^ giornata di Serie A si gioca sabato 10 gennaio alle 15 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE