La partita Udinese-Pisa, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 10 gennaio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Pisa

L'Udinese è imbattuta in sette sfide contro il Pisa in Serie A (2V, 5N) e solo contro il Pescara (otto) i friulani hanno disputato più partite senza mai perdere contro una singola avversaria nel massimo campionato. Sia Udinese che Pisa hanno trovato il gol in tutte le tre sfide disputate in Friuli in Serie A (quattro reti i friulani e tre i toscani) - il bilancio vede un successo dei bianconeri e due pareggi. L'ultimo confronto tra le due formazioni in casa dell'Udinese in Serie A risale al 13 ottobre 1985 (pareggio per 1-1). L'Udinese ha vinto nell'ultimo match di campionato a Torino, ma non riesce a ottenere due successi consecutivi in Serie A addirittura da inizio settembre (la seconda di quelle due gare fu proprio contro il Pisa, vittoria per 1-0 dei friulani con rete di Iker Bravo). L'Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe contro formazioni neopromosse in Serie A (4V, 5N), vincendo tutte le tre sfide con Runjaic allenatore; l'ultima sconfitta in Friuli contro queste formazioni risale al 20 aprile 2022 (0-1 contro la Salernitana). Il Pisa è la squadra che ha vinto meno match in questo campionato (solo uno in 19 gare); i toscani potrebbero registrare un solo successo dopo 20 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia.

Il Pisa rimane una delle due squadre - insieme alla Fiorentina - a non aver ancora vinto in trasferta in questo campionato; al tempo stesso i nerazzurri sono quelli che nella Serie A in corso hanno totalizzato finora più pareggi fuori casa (sei su 9 gare).