Verona-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Nel match in programma domani alle 18.00 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW il Verona ospita la Lazio. Per Zanetti torna Giovane titolare al posto di Sarr. Sarri verso la convocazione dei nuovi acquisti Ratkov e Taylor. Le probabili formazioni di Verona-Lazio

Probabili formazioni
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
Difensore centrale di destra
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
Difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
Difensore centrale di sinistra
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
Esterno destro
Verona
Cheikh Niasse
Cheikh Niasse
Mezzala sinistra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
Mezzala destra
Verona
Martin Frese
Martin Frese
Esterno sinistro
Verona
Giovane
Giovane
Attaccante
Verona
Gift Orban
Gift Orban
Attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Núñez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

  • Zanetti dovrebbe confermare 10 undicesimi della formazione che ha pareggiato a Napoli
  • Torna Giovane dal 1' al posto di Sarr
  • Valentini vince il ballottaggio con Nelsson
  • In mediana dovrebbe essere confermato il trio Gagliardini, Bernede e Niasse con Bradaric ancora proposto come esterno destro 
  • Ancora indisponibili Suslov, Akpa Akpro e Belghali
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
Terzino sinistro
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
Mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Matías Vecino
Matías Vecino
Mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Ala destra
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
Attaccante
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
Ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Isaksen, Cancellieri, Noslin. All. Sarri

  • Ballottaggio tra Isaksen e Pedro. Se giocasse lo spagnolo andrebbe a sinistra, con Cancellieri a destra e Noslin centravanti
  • Taylor ha svolto la rifinitura con la squadra ed è stato convocato così come Ratkov
  • Oltre all'addio di Guendouzi, Sarri non dispone di Zaccagni (squalificato). Tornano dalla squalifica Noslin e Marusic

