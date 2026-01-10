Nel match in programma domani alle 18.00 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW il Verona ospita la Lazio. Per Zanetti torna Giovane titolare al posto di Sarr. Sarri verso la convocazione dei nuovi acquisti Ratkov e Taylor. Le probabili formazioni di Verona-Lazio
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Núñez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti
- Zanetti dovrebbe confermare 10 undicesimi della formazione che ha pareggiato a Napoli
- Torna Giovane dal 1' al posto di Sarr
- Valentini vince il ballottaggio con Nelsson
- In mediana dovrebbe essere confermato il trio Gagliardini, Bernede e Niasse con Bradaric ancora proposto come esterno destro
- Ancora indisponibili Suslov, Akpa Akpro e Belghali
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Isaksen, Cancellieri, Noslin. All. Sarri
- Ballottaggio tra Isaksen e Pedro. Se giocasse lo spagnolo andrebbe a sinistra, con Cancellieri a destra e Noslin centravanti
- Taylor ha svolto la rifinitura con la squadra ed è stato convocato così come Ratkov
- Oltre all'addio di Guendouzi, Sarri non dispone di Zaccagni (squalificato). Tornano dalla squalifica Noslin e Marusic