Due giornate di squalifica ad Antonio Conte, espulso nel finale di Inter-Napoli di domenica sera. La motivazione del giudice sportivo: "Per aver calciato via platealmente il pallone e rivolto frasi ingiuriose verso gli ufficiali di gara". Tre giornate al leccese Gaspar, due a Cambiaghi (Bologna)
Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha inflitto 15.000 euro di multa e squalificato per due giornate l'allenatore del Napoli Antonio Conte, "per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".
Potrebbe interessarti
Conte, rabbia ed espulsione: la RICOSTRUZIONE
Napoli, le partite senza Conte in panchina
Conte non sarà in panchina nelle prossime due gare del Napoli, che saranno entrambe al Maradona: questo mercoledì alle 18.30 contro il Parma (recupero della 16^ giornata, rinviata a causa della Supercoppa italiana in Arabia) e sabato prossimo alle 18 contro il Sassuolo. Tornerà in panchina in campionato in occasione del big match contro la Juventus, sabato 25 gennaio.
Le altre decisioni del giudice sportivo
Squalificato per tre partite Gaspar (Lecce). Due giornate invece per Cambiaghi (Bologna) e un turno a Banda (Lecce), Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Pezzella (Cremonese), Ramadani (Lecce), Zaniolo (Udinese). Entrano nella lista dei diffidati Delprato (Parma), Cancellieri (Lazio), Fagioli (Fiorentina), Fofana (Milan), Masini (Genoa), Matic (Sassuolo), Muric (Sassuolo), Nico Paz (Como). Una giornata di squalifica anche per l'allenatore della Cremonese Davide Nicola "per avere, al 27° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, contestato platealmente la decisione arbitrale". Un turno di stop anche per l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli "per avere, al 47° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, reiterato le proteste in maniera veemente".