Una curiosità legata al campionato italiano. Sono cinque i diversi parametri che il portale specializzato Calcio e Finanza ha preso in considerazione per stilare la speciale classifica delle squadre più multate della A:

ritardi per l'ingresso in campo

lancio di petardi e/o fumogeni

cori

lancio di oggetti

uso di laser

La Roma è la "capolista" per quanto riguarda la somma delle varie sanzioni: 80mila e 500 euro in multe alla metà esatta del campionato. Poi Lecce e Fiorentina. Le più brave sono Cagliari, Atalanta e Sassuolo, che ha preso solo 4mila euro di multa. Scopriamo la classifica completa e le mini classifiche per ogni area. Il totale supera il mezzo miliardo