Inter-Lecce, il risultato LIVE
Dopo il pari col Napoli Chivu cambia qualcosa nella formazione iniziale del recupero della 16^ giornata: titolare Bonny insieme Thuram, che la spunta su Pio Esposito. Calhanoglu è ko: Zielinski da play, si rivede Diouf a destra. In difesa torna titolare Acerbi. Banda e Gaspar sono squalificati. Pierotti, il nuovo acquisto Gandelman e Sottil dal 1' alle spalle di Stulic. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Cosa è successo nel primo tempo
L'Inter, fin qui, non è riuscita a pungere. Con un po' di rotazioni nella formazione iniziale, i nerazzurri nel primo tempo hanno costruito una sola vera occasione, cioè il tiro a giro di Bonny al 7' parato da Falcone. Lecce pericoloso nel finale con Sottil, in mezzo un rigore dato all'Inter e tolto dal Var. Chivu non sembrava particolarmente soddisfatto dell'intensità dei suoi.
45'+3 - Sottil prova la magia con Sommer fuori dai pali! Lancio lungo sulla sinistra del campo per l'ex Milan, che conta i rimbalzi e calcia cercando di scavalcare Sommer, leggermente fuori dai pali. Il tiro esce largo, non di molto…
45' - Quattro di recupero.
44' - L'inter, fin qui, non è riuscita a pungere. L'unica vera occasione resta quella di Bonny del 7'.
32' - Cross di Bastoni dalla sinistra: Thuram svetta in area e colpisce di testa, ma manda alto. Chivu non sembra particolarmente soddisfatto della prima mezz'ora dei suoi.
Il Var cancella il rigore all'Inter
24' - Bonny riceve in area e prova a liberarsi per il tiro, sterzando e contro sterzando. Poi va giù nel contatto con Veiga. Maresca, inizialmente, indica il dischetto. Poi viene richiamato al Var e toglie il rigore: dopo aver visto vari replay, ha deciso che Veiga ha toccato prima il pallone.
Giallo a Thuram per simulazione
17' - Sterzata verso il centro dalla sinistra del francese, che prova a liberarsi in dribbling. Thuram va giù in area, ma Maresca lo ammonisce per simulazione. Un lieve tocco forse c'era, ma molto molto leggero.
15' - Calcia anche Zielinski: alto. Lunga costruzione dell'Inter che porta il polacco al tiro col mancino dai 20/25 metri da posizione centrale, ma manca la precisione.
10' - Il Lecce ha iniziato con coraggio: un paio di tiri murati e un bell'anticipo di Carlos Augusto su cross di Gallo dalla sinistra.
8' - Falcone sta bene: si gioca.
Subito palla gol Inter con Bonny!
7' - Occasione nerazzurra! Palla recuperata alta: Bonny servito sulla sinistra dell'area, sterzata verso il centro e destro basso a giro sul secondo palo. Falcone si supera e salva in tuffo… ma sembra essersi fatto male alla spalla!
Squadre in campo! Inter in nerazzurro, Lecce in maglia rossa.
Il Napoli ha pareggiato e l'Inter può andare a +6 (anche sul Milan, che gioca domani sera)
Maresca sarà l'arbitro di oggi
- Assistenti: Passeri – Di Gioia
- IV uomo: Manganiello
- Var: Maggioni
- AVar: Chiffi
Henrikh Mkhitaryan colleziona la sua 200ª presenza in Serie A.
Terzo pari di fila del Napoli! 0-0 in casa col Parma: l'Inter può allungare a +6 su Conte
Nel recupero della 16^ giornata al Maradona il Napoli non va oltre lo 0-0 con il Parma al termine di una partita bloccatissima. Nel primo tempo McTominay sblocca ma il Var annulla la sua rete per un fuorigioco precedente, poi è Rinaldi (all’esordio in A tra i pali del Parma) a chiudere su Buongiorno e Hojlund. Nel finale Conte si gioca anche le carte Neres e Lucca, ma il Parma resiste.
Marotta a DAZN: "Mercato? La vera notizia è che Dumfries sta tornando"
"Mercato? Intanto la bella notizia è che Dumfries sta recuperando più velocemente del previsto, non dimentichiamoci che ci è mancato molto. Per il resto non è mai facile trovare profili che siano all'altezza dell'Inter. Lotta scudetto? Siamo in una fase interlocutoria della stagione, anche le piccole ora inizieranno a dare fastidio alle big".
Al Maradona siamo nei minuti di recupero e Napoli-Parma è ancora 0-0. SEGUI QUI GLI ULTIMI MINUTI LIVE
10 minuti alla fine e il Napoli sta ancora pareggiando in casa col Parma. SEGUI QUI GLI ULTIMI MINUTI LIVE
Intanto, squadre in campo per il riscaldamento nella fredda serata di San Siro.
Si giocano i recuperi e attenzione alla zona alta della classifica
La classifica delle multe della Serie A 2025/26: Roma la più sanzionata, 'caso' ritardi Milan
Una curiosità legata al campionato italiano. Sono cinque i diversi parametri che il portale specializzato Calcio e Finanza ha preso in considerazione per stilare la speciale classifica delle squadre più multate della A:
- ritardi per l'ingresso in campo
- lancio di petardi e/o fumogeni
- cori
- lancio di oggetti
- uso di laser
La Roma è la "capolista" per quanto riguarda la somma delle varie sanzioni: 80mila e 500 euro in multe alla metà esatta del campionato. Poi Lecce e Fiorentina. Le più brave sono Cagliari, Atalanta e Sassuolo, che ha preso solo 4mila euro di multa. Scopriamo la classifica completa e le mini classifiche per ogni area. Il totale supera il mezzo miliardo
La formazione ufficiale dell'Inter
• INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu
• Dopo il pari col Napoli Chivu cambia qualcosa nella formazione iniziale del recupero della 16^ giornata: titolare Bonny insieme Thuram, che la spunta su Pio Esposito. Calhanoglu è ko: Zielinski da play, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Si rivede Diouf a destra, mentre a sinistra Carlos Augusto fa rifiatare Dimarco. In difesa torna titolare Acerbi, ma Chivu non rinuncia ad Akanji
La formazione ufficiale del Lecce
• LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco
• Banda e Gaspar sono squalificati e Di Francesco deve fare a meno di loro. Pierotti, il nuovo acquisto Gandelman e Sottil partono titolari alle spalle di Stulic nel 4231 iniziale
Le due panchine
• A disposizione di Chivu: Calligaris, Taho, de Vrij, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Cocchi, Barenbruch, Bovo e Pio Esposito
• A disposizione di Di Francesco: Fruchtl, Sammoja, Ndaba, Sala, Tete Morente, N'Dri, Perez, Helhason, Kouassi, Gorter, Marchwinski, Kaba e Ngom
Per l'Inter resta il tabù scontri diretti… ma cosa dice il bilancio?
Domenica scorsa la squadra di Conte si è dimostrata ancora solidissima nei big match. E' migliorata quella di Chivu, per cui però resta aperto il tabù delle ultime due stagioni contro gli stessi azzurri, il Milan e la Juve. Ecco il bilancio completo, la classifica e la media punti delle nove squadre prese in considerazione negli scontri diretti del campionato 2025/2026. CLICCA QUI
Di Canio: "L'Inter poteva dare una grande spallata, invece…"
Mlacic, l'Inter prepara un rilancio: 6 milioni la richiesta
A gennaio ci si muove tra campo e mercato: i nerazzurri e il giovane talento croato della difesa dell’Hajduk Spalato sono sempre più vicini. L’offerta attuale dell’Inter è di quattro milioni più bonus contro i sei richiesti, ma il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio preparano un rilancio nelle prossime ore. Se tutto andrà bene il giocatore potrebbe arrivare lunedì a Milano per le visite mediche. Poi resterà all’Hajduk Spalato in prestito.
Quante partite salta Calhanoglu per infortunio tra Serie A e Champions League
Chi oggi sarà sicuramente assente è il centrocampista nerazzurro, uscito all'87' di Inter-Napoli per un problema al polpaccio. Il turco ha rimediato un risentimento muscolare al soleo sinistro che lo costringerà ai box per circa tre settimane. Calhanoglu rientrerà a metà febbraio e dovrebbe saltare le prossime sette partite: cinque gare di campionato e due di Champions. L'obiettivo è rivederlo contro la Juventus. Ecco i prossimi match che l'Inter giocherà senza il suo titolarissimo
Torna "Buongiorno Calciomercato": il podcast di Di Marzio
L'Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due reti nel periodo (16 reti - 2.7 di media); solo una volta i nerazzurri hanno ottenuto sette successi consecutivi contro i salentini in Serie A: tra il 1991 e il 1999.
L'Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite contro il Lecce in campionato e solo contro il Como (sei) ha una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi in Serie A.
Il Lecce è l'avversario contro cui l'Inter ha vinto in percentuale più sfide casalinghe nella sua storia in Serie A: 95% - 18 su 19 (1 sconfitta), minimo 15 gare interne.
Il Lecce ha perso, senza segnare alcun gol, tutte le ultime cinque partite di Serie A contro squadre che occupavano prima del match la prima posizione della classifica: tra queste cinque sconfitte, anche due contro l'Inter, 2-0 nel dicembre 2023 e 4-0 nel febbraio 2024.
Il Lecce ha segnato in quattro delle ultime otto partite di Serie A, alternando un incontro a secco ad uno con gol in questo parziale, e ha segnato nel più recente contro il Parma. I giallorossi hanno incassato almeno una rete in ciascuna delle ultime quattro partite e, in questo campionato, non hanno mai raggiunto quota cinque gare consecutive senza mantenere la porta inviolata.
Il Lecce ha pareggiato l'ultima trasferta di Serie A (1-1 contro la Juventus il 3 gennaio) e in questo campionato non ha mai evitato il ko per due gare esterne di fila (l'ultima volta in un singolo torneo risale alle ultime tre della scorsa stagione - 1 vittoria, 2 pareggi).
L'Inter ha pareggiato nell'ultima partita di Serie A contro il Napoli, dopo 19 gare senza nemmeno un pari (15 vittorie, 4 sconfitte); i nerazzurri non registrano almeno due pareggi consecutivi in campionato dal periodo tra maggio e agosto 2024 (tre in quel caso, contro Lazio, Hellas Verona e Genoa).
In 18 presenze in questo campionato Federico Dimarco ha già trovato tanti gol (quattro) quanti quelli realizzati in 33 partite nel torneo 2024/25; l'esterno italiano non ha mai segnato per tre gare di fila in Serie A (attualmente in una striscia di due). Inoltre, con quattro reti e cinque assist il classe '97 ha partecipato a nove reti in questa stagione di Serie A, nessun difensore ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (nove anche Alejandro Grimaldo).
Dopo una striscia di 13 gare di Serie A senza segnare, Nikola Stulic ha realizzato due gol nelle cinque partite più recenti con il Lecce; tuttavia, l'attaccante non ha ancora trovato il gol fuori casa nel torneo in corso, con la sua ultima rete in trasferta in campionato che risale al 4 maggio 2025 contro lo Standard Liegi quando vestiva la maglia dello Sporting Charleroi.
Riccardo Sottil è l'unico giocatore nell'attuale rosa del Lecce ad aver segnato in Serie A contro l'Inter: per lui due reti ai nerazzurri, entrambe però in gare casalinghe; in generale quella lombarda è l'unica squadra contro cui vanta più di una rete nella competizione