Milan, si ferma Niclas Füllkrug, ma il problema è meno grave del previsto. Il tedesco ha riportato una infrazione di una falange di un dito del piede, accusata nel match dello scorso weekend contro la Fiorentina. Il neoacquisto di gennaio salterà certamente la prossima partita di campionato contro il Como in trasferta giovedì 15 — il recupero della 16^ giornata saltata per Supercoppa — e proverà ad esserci contro il Lecce domenica 18, nel 21° turno di campionato (ma difficilmente ci sarà). Il match ancora successivo in calendario è il big match contro la Roma di domenica 25, ma per quel giorno il tedesco dovrebbe ormai aver recuperato. Arrivato in prestito dal West Ham, Füllkrug è a quota tre presenze col Milan, l'ultima a Firenze da titolare.