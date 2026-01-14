Offerte Sky
Como-Milan, la conferenza stampa di Allegri LIVE alle 12

Giovedì alle 20.45 si va in scena Como-Milan, ultimo recupero della 16^ giornata. A presentare il match in conferenza stampa l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 12

Fabregas fa allargare il Sinigaglia

Lo spagnolo ha svelato in conferenza come il campo del Como sia stato allargato di un metro dietro sua richiesta: "Così possiamo gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all'apporto degli esterni". Ecco qual è la situazione in tutti gli altri stadi di Serie A.

Goretzka operazione difficile ma i rossoneri ci provano

Il Milan ha avviato contatti per il centrocampista del Bayern, in scadenza a giugno. Le ultime news.

Fullkrug subito out

Il neoacquisto di gennaio del Milan non ci sarà giovedì nel recupero della 16^ giornata, ci proverà per il Lecce domenica prossima, mentre dovrebbe aver già recuperato nel big match con la Roma.

Giovedì alle 20.45 si va in scena Como-Milan, ultimo recupero della 16^ giornata. Massimiliano Allegri introduce la sfida in conferenza stampa, a partire dalle 12.

Milan, Infrazione al dito del piede per Füllkrug

MILAN

Il neoacquisto di gennaio non ci sarà giovedì nel recupero della 16^ giornata, ci proverà per il...

Due giornate di squalifica a Conte

Serie A

Due giornate di squalifica ad Antonio Conte, espulso nel finale di Inter-Napoli di domenica sera....

Lazio, gare delle giovanili gratis su sito e app

l'iniziativa

A partire dal prossimo weekend, le gare delle giovanili della Lazio disputate in casa si potranno...

Calhanoglu, risentimento al soleo: out 20 giorni

inter

Risentimento al soleo per Hakan Calhanoglu: è questo l'esito degli esami del centrocampista turco...

Maresca per Inter-Lecce, a Fabbri Napoli-Parma

Serie A

L'Aia ha comunicato i nomi degli arbitri designati per i quattro recuperi della 16^giornata di...
