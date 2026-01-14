Como-Milan, la conferenza stampa di Allegri LIVE alle 12
Giovedì alle 20.45 si va in scena Como-Milan, ultimo recupero della 16^ giornata. A presentare il match in conferenza stampa l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 12
Fabregas fa allargare il Sinigaglia
Lo spagnolo ha svelato in conferenza come il campo del Como sia stato allargato di un metro dietro sua richiesta: "Così possiamo gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all'apporto degli esterni". Ecco qual è la situazione in tutti gli altri stadi di Serie A.
Goretzka operazione difficile ma i rossoneri ci provano
Il Milan ha avviato contatti per il centrocampista del Bayern, in scadenza a giugno. Le ultime news.
Fullkrug subito out
Il neoacquisto di gennaio del Milan non ci sarà giovedì nel recupero della 16^ giornata, ci proverà per il Lecce domenica prossima, mentre dovrebbe aver già recuperato nel big match con la Roma.
