Non sempre chi smette di giocare, resta legato al calcio. C'è chi ha deciso di dedicarsi alla vita in campagna, ha aperto un'azienda vinicola e presto si dedicherà anche ad altri prodotti. Questa è la nuova vita di Paolo Faragò, centrocampista con quasi 300 presenze tra i professionisti: “Smettere, una scelta obbligata. Ma sono stato fortunato”