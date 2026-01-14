Offerte Sky
Verona-Bologna, le probabili formazioni del recupero di Serie A

Serie A

Il Verona sfida il Bologna nel recupero della 16^ giornata di Serie A, in programma giovedì 15 gennaio alle 18.30 al Bentegodi. Zanetti in attacco conferma Giovane e Orban, Nunez e Belghali possibili novità. Italiano invece deve fare a meno dello squalificato Cambiaghi. In tre per due posti a centrocampo. In porta Ravaglia favorito su Skorupski. Davanti Orsolini in vantaggio su Rowe

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

Probabili formazioni
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
difensore centro destra
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
difensore centro sinistra
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Cheikh Niasse
Cheikh Niasse
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
mezzala sinistra
Verona
Martin Frese
Martin Frese
esterno sinistro
Verona
Giovane Giovane
Giovane Giovane
attaccante
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante

Le scelte di Zanetti

VERONA (3-5-2) la probabile formazione: Montipò; Núñez, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

  • In difesa Núñez va verso il ritorno dal 1'
  • Blocco di centrocampo confermato quasi interamente, l'unica novità dovrebbe essere Belghali sulla corsia di destra
  • In attacco ancora spazio a Giovane e Orban
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
portiere
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
terzino sinistro
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
trequartista destro
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
trequartista centrale
Bologna
Benjamín Domínguez
Benjamín Domínguez
trequartista sinistro
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
attaccante

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

  • Italiano a Verona senza lo squalificato Cambiaghi
  • In porta Ravaglia favorito su Skorupski
  • A centrocampo in tre per due maglie: si giocano il posto da titolare Ferguson, Freuler e Pobega
  • Sulla trequarti Orsolini in vantaggio su Rowe

