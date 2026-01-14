Il Verona sfida il Bologna nel recupero della 16^ giornata di Serie A, in programma giovedì 15 gennaio alle 18.30 al Bentegodi. Zanetti in attacco conferma Giovane e Orban, Nunez e Belghali possibili novità. Italiano invece deve fare a meno dello squalificato Cambiaghi. In tre per due posti a centrocampo. In porta Ravaglia favorito su Skorupski. Davanti Orsolini in vantaggio su Rowe
Le scelte di Zanetti
VERONA (3-5-2) la probabile formazione: Montipò; Núñez, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.
- In difesa Núñez va verso il ritorno dal 1'
- Blocco di centrocampo confermato quasi interamente, l'unica novità dovrebbe essere Belghali sulla corsia di destra
- In attacco ancora spazio a Giovane e Orban
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.
- Italiano a Verona senza lo squalificato Cambiaghi
- In porta Ravaglia favorito su Skorupski
- A centrocampo in tre per due maglie: si giocano il posto da titolare Ferguson, Freuler e Pobega
- Sulla trequarti Orsolini in vantaggio su Rowe