Juve-Cremonese, tifosi dormono alla Stadium e rubano spumante: arrestati

Serie A

Emerge un fatto di cronaca avvenuto al termine di Juventus-Cremonese. Al termine della sfida di campionato, due fratelli partiti da Bologna, si sono nascosti all'interno delle sale d'accoglienza dell'Allianz Stadium e dopo aver trascorso la notte lì, consumando anche il cibo presente, avrebbero rubato tre bottiglie di spumante. Sono stati fermati dai carabinieri

Una serata di festa terminata con il fermo dei Carabinieri. Al termine del fischio finale di Juventus-Cremonese, due fratelli, tifosi bianconeri arrivati da Bologna, si sono nascosti all'interno dell'Allianz Stadium con l'intenzione di trascorrerci la notte e dormire sui divanetti presenti nell'area hospitality. Gli addetti alla sicurezza, hanno chiamato il 112 dopo essersi accorti della loro presenza all'interno dello stadio. All'arrivo dei Carabinieri, i due hanno tentato di scappare ma, una volta fermati, uno dei due è stato trovato in possesso di tre bottiglie di spumante ed è stato arrestato in flagranza di reato: sarà processato per direttissima. La sorella, invece, è stata denunciata a piede libero per furto in concorso

