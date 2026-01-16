Offerte Sky
Cagliari-Juventus: la conferenza stampa di Spalletti LIVE alle 16

È già tempo di weekend e di campionato: dopo i recuperi di metà settimana la Serie A riparte e la Juve vola a Cagliari per cercare la terza vittoria di fila. Spalletti presenta così la partita: segui qui la sua conferenza dalle 16. Il match è in programma sabato 17 gennaio alle 20.45 live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La classifica delle multe Serie A 2025/26: Roma la più sanzionata, 'caso' ritardi Milan. E la Juve…

Una notizia curiosa: sono cinque i diversi parametri che il portale specializzato Calcio e Finanza ha preso in considerazione per stilare questa speciale classifica delle più multate del campionato italiano: ritardi per l'ingresso in campo, lancio di petardi e/o fumogeni, cori, lancio di oggetti e uso di laser. La Roma è la "capolista" per quanto riguarda la somma delle varie sanzioni: 80mila e 500 euro in multe alla metà esatta del campionato. Poi Lecce e Fiorentina. Le più brave sono Cagliari, Atalanta e Sassuolo, che ha preso solo 4mila euro di multa. Scopriamo la classifica completa e le mini classifiche per ogni area. Il totale supera il mezzo miliardo

Cagliari-Juve live domani sera su Sky e NOW

Il match è in programma sabato 17 gennaio alle 20.45

Juventus-Mateta, nuovi contatti: il Palace lo valuta 40 milioni. Le ultime news

Ci sono stati contatti anche nella giornata di giovedì tra i bianconeri e l'entourage del francese, valutato circa 40 milioni dal Crystal Palace. Si prevede un'operazione costosa tra cartellino e ingaggio, la Juve riflette se insistere ora o aspettare giugno. 

Yildiz non si è allenato per influenza, Conceicao e Gatti in gruppo. VIDEO

Nel video le ultime notizie sulla Juventus con Paolo Aghemo. Nella giornata di giovedì 15 gennaio Kenan Yildiz non si è allenato per una leggera sindrome influenzale. Si tratta di una misura precauzionale per evitare qualunque rischio, le sue condizioni non preoccupano, ma il turco sarà comunque monitorato nei prossimi giorni: Spalletti conta di averlo a disposizione contro il Cagliari. Sono invece tornati in gruppo Francisco Conceicao e Federico Gatti: entrambi vanno verso la convocazione per la sfida contro i sardi. 

Juve vigile su Bernardo Silva in scadenza col City. Le news di calciomercato

Juve-Cremonese, tifosi dormono alla Stadium e rubano spumante: arrestati

Nei giorni scorsi è emerso un curioso fatto di cronaca avvenuto al termine di Juventus-Cremonese. Al termine della sfida di campionato, due fratelli partiti da Bologna, si sono nascosti all'interno delle sale d'accoglienza dell'Allianz Stadium e dopo aver trascorso la notte lì, consumando anche il cibo presente, avrebbero rubato tre bottiglie di spumante. Sono stati fermati dai carabinieri. 

Spalletti parla alle 16: qui tutte le sue parole in diretta

È già tempo di weekend e di campionato: dopo i recuperi di metà settimana la Serie A riparte e la Juve vola a Cagliari per cercare la terza vittoria di fila. Spalletti presenta così la partita: segui qui la sua conferenza dalle 16. 

