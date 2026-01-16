Una notizia curiosa: sono cinque i diversi parametri che il portale specializzato Calcio e Finanza ha preso in considerazione per stilare questa speciale classifica delle più multate del campionato italiano: ritardi per l'ingresso in campo, lancio di petardi e/o fumogeni, cori, lancio di oggetti e uso di laser. La Roma è la "capolista" per quanto riguarda la somma delle varie sanzioni: 80mila e 500 euro in multe alla metà esatta del campionato. Poi Lecce e Fiorentina. Le più brave sono Cagliari, Atalanta e Sassuolo, che ha preso solo 4mila euro di multa. Scopriamo la classifica completa e le mini classifiche per ogni area. Il totale supera il mezzo miliardo