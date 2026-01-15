Pisa-Atalanta su Sky, le probabili formazioni

Sarà Pisa-Atalanta, partita visibile sui canali Sky ad aprire il programma della 21^giornata di serie A. Gilardino non dispone in difesa di Caracciolo e potrebbe preferire Coppola a Bonfanti. Tutti in panchina i nuovi acquisti. Nell'Atalanta dubbio ancora sulla disponibilità di Raspadori. Al centro dell'attacco torna Scamacca
Probabili Formazioni
Le scelte di Gilardino
PISA (3-4-2-1) la probabile formazione: Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Tourè, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino
- Gilardino non potrà contare sullo squalificato Caracciolo, la linea difensiva davanti a Scuffet dovrebbe dunque essere composta da Calabresi, Canestrelli ed uno tra Bonfanti e Coppola
- In mediana è testa a testa tra Marin e Leris per una maglia da titolare.
- In avanti spazio a Tramoni, Meister e Moreo.
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
- In attesa di capire la disponibilità di Raspadori, Palladino è pronto a rilanciare in attacco Scamacca
- Djimsiti è indisponibile, Ahanor si contende una maglia con Kossounou rientrato dalla Coppa d'Africa
- Probabile conferma di Zalewski sulla trequarti