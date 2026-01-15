Offerte Sky
Pisa-Atalanta su Sky, le probabili formazioni

Serie A

Sarà Pisa-Atalanta, partita visibile sui canali Sky ad aprire il programma della 21^giornata di serie A. Gilardino non dispone in difesa di Caracciolo e potrebbe preferire Coppola a Bonfanti. Tutti in panchina i nuovi acquisti. Nell'Atalanta dubbio ancora sulla disponibilità di Raspadori. Al centro dell'attacco torna Scamacca

Probabili Formazioni

Pisa
Simone Scuffet
Simone Scuffet
Portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore di destra
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale
Pisa
Francesco Coppola
Francesco Coppola
Difensore di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Trequartista di destra
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Trequartista di sinistra
Pisa
Henrik Meister
Henrik Meister
Attaccante

Le scelte di Gilardino

PISA (3-4-2-1) la probabile formazione: Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Tourè, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino

  • Gilardino non potrà contare sullo squalificato Caracciolo, la linea difensiva davanti a Scuffet dovrebbe dunque essere composta da Calabresi, Canestrelli ed uno tra Bonfanti e Coppola
  • In mediana è testa a testa tra Marin e Leris per una maglia da titolare.
  • In avanti spazio a Tramoni, Meister e Moreo.
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista di destra
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Trequartista di sinistra
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

  • In attesa di capire la disponibilità di Raspadori, Palladino è pronto a rilanciare in attacco Scamacca
  • Djimsiti è indisponibile, Ahanor si contende una maglia con Kossounou rientrato dalla Coppa d'Africa
  • Probabile conferma di Zalewski sulla trequarti

