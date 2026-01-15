Serie A, la presentazione della 21^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 21^ giornata di Serie A si apre venerdì 16 con, alle 20.45, Pisa-Atalanta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Sabato sera alle 20.45 Cagliari-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. La giornata si conclude lunedì 19 gennaio. Le partite del turno di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
La giornata di campionato si apre venerdì 16 gennaio alle 20.45 con Pisa-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato si inizia alle 15.00 Udinese-Inter e si prosegue alle 18.00 con Napoli-Sassuolo. La sera, alle 20.45, è il momento di Cagliari-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti della domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Parma-Genoa e prosegue alle 15.00 con Bologna-Fiorentina. Alle 18.00 è il momento di Torino-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Lecce. La giornata di campionato si conclude lunedì 19 gennaio con, alle 18.30, Cremonese-Verona e alle 20.45 Lazio-Como.
Serie A, la programmazione della 21^ giornata
Venerdì 16 gennaio
- ore 20.45: Pisa-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Marchetti]
Sabato 17 gennaio
- ore 15.00: Udinese-Inter su DAZN 2 – []
- ore 18.00: Napoli-Sassuolo su DAZN 1 – []
- ore 20.45: Cagliari-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – []
Domenica 18 gennaio
- ore 12.30: Parma-Genoa su DAZN 1 – []
- ore 15.00: Bologna-Fiorentina su DAZN 1 – []
- ore 18.00: Torino-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – []
- ore 20.45: Milan-Lecce su DAZN 1 – []
Lunedì 19 gennaio
- ore 18.30: Cremonese-Verona su DAZN 1 - []
- ore 20.45: Lazio-Como su DAZN 1 – []
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 21^ giornata
Sono cinque i giocatori squalificati per la 21^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Zaniolo (Udinese)
- Caracciolo (Pisa)
- Pezzella (Cremonese)
- Gaspar (Lecce) – due giornate
Cambiaghi (Bologna) – due giornate