Il ricorso del Bologna contro le due giornate di squalifica inflitte al suo attaccante Nicolò Cambiaghi è stato accolto: la sanzione del giudice sportivo della Serie A e' stata ridotta a un turno, gia' scontato nel recupero di ieri a Verona, e Cambiaghi torna cosi' a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita contro la Fiorentina, in programma domenica allo stadio Dall'Ara dalle 15. Ad accogliere il ricorso e' stata la prima sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc. Cambiaghi era stato squalificato dopo l'espulsione nella partita col Como del 10 gennaio