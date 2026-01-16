Offerte Sky
Cambiaghi, squalifica ridotta: ci sarà in Bologna-Fiorentina domenica

bologna

Ridotta a una giornata soltanto la squalifica dell'attaccante del Bologna, che era stato espulso durante il match contro il Como: il ricorso del club rossoblù è stato accolto dalla Corte Sportiva d'Appello. Cambiaghi sarà dunque disponibile domenica con la Fiorentina

SERIE A, INDISPONIBILI PER LA 21^ GIORNATA

Il ricorso del Bologna contro le due giornate di squalifica inflitte al suo attaccante Nicolò Cambiaghi è stato accolto: la sanzione del giudice sportivo della Serie A e' stata ridotta a un turno, gia' scontato nel recupero di ieri a Verona, e Cambiaghi torna cosi' a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita contro la Fiorentina, in programma domenica allo stadio Dall'Ara dalle 15. Ad accogliere il ricorso e' stata la prima sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc. Cambiaghi era stato squalificato dopo l'espulsione nella partita col Como del 10 gennaio 

